DOPPIETTA HYUNDAI La 38esima edizione del Rallu Due Valli è andata a Jari Huttunen, finlandese già protagonista del campionato WRC2. Il 26enne ha trionfato al volante della sua Hyundai i20 R5 precedendo Umberto Scandola, anche lui su i20 R5. L'italiano si aggiudica così il primo posto nella classifica valida per il CIR 2020. Terzo gradino del podio generale per un ottimo Stefano Albertini. Il pilota della Skoda Fabia R5 grazie a questo risultato si portata a casa il titolo Tricolo Asfalto 2020. Per quanto riguarda la top3 del CIR, è Marco Signor su Volkswagen Polo GTI R5 a conquistare l'ultimo gradino.

QUANTE SORPRESE La vittoria di Huttunen è maturata solo nel finale di giornata, dopo che il precedente leader Giandomenico Basso si è dovuto ritirare a seguito di un'uscita di strada nel corso della penultima prova speciale in programma. Troppi i danni sulla Polo del veneto che perde così un risultato di prestigio, anche in ottica classifica generale. In precedenza, anche un altro grande protagonista come Andrea Crugnola aveva dovuto alzare bandiera bianca dopo un incidente avvenuto mentre comandava la classifica generale con la sua Citroen C3 R5.

FESTEGGIA ANCHE FONTANA Per quanto riguarda il round valido per il CIWRC, la gara è stata vinta da Andrea Carella e Enrico Bracchi con la Skoda Fabia R5, ma i nuovi Campioni italiani WRC 2020 sono Corrado Fontana e Nicola Arena su Hyundai i20 WRC