Autore:

La Redazione

BASSO LEADER Il Rally Italia Sardegna, oltre ad ospitare l’ottavo appuntamento del Campionato Mondiale Wrc, è stato anche il teatro di una doppia sfida che ha visto protagonisti gli equipaggi del Campionato Italiano Rally. I risultati delle due gare del Cir hanno stravolto e non poco la classifica di campionato. Giandomenico Basso, grazie al terzo posto in gara 1, e soprattutto alla vittoria in gara 2 è salito infatti al comando, mentre l’ex leader, Simone Campedelli, dopo un weekend disastroso, è passato dal primo al terzo posto. A guadagnarci è stato anche Luca Rossetti, che grazie a due secondi posti consecutivi si trova ora alle spalle di Basso con un ritardo di soli tre punti. In quarta posizione troviamo Andrea Crugnola, vincitore di gara 1 ma poi sfortunato nella prova successiva. Ricordiamo che i punteggi di Campedelli e Crugnola contemplano già uno scarto, mentre quelli di Basso e Rossetti, ancora no. Tutti i piloti del Cir, per regolamento sono obbligati a scartare i due peggiori risultati della stagione.

CIR, classifica piloti dopo il Rally di Sardegna 2019

Pos Pilota Auto Punti 1 Giandomenico Basso Skoda Fabia 49.50 2 Luca Rossetti Citroen C3 46.50 3 Simone Campedelli Ford Fiesta 39.75 4 Andrea Crugnola Volkswagen Polo 30.25 5 Craig Breen Skoda Fabia 23 6 Rudy Michelini Skoda Fabia 14 7 Stefano Albertini Skoda Fabia 12 8 Antonio Rusce Volkswagen Polo 8 9 Kevin Gilardoni Hyundai i20 6 10 Marcello Razzini Skoda Fabia 3 11 Giacomo Scattolon Skoda Fabia 1 12 Alessio Profeta Skoda Fabia 1

CIR, classifica costruttori dopo il Rally di Sardegna 2019