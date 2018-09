Autore:

Matteo Gallucci

LA SFIDA È APERTA Oggi è stata rilasciata la lista ufficiale delle candidate per il titolo di World Car of the Year. Nessuna automobile italiana in lizza potrà raccogliere l'eredità della Volvo XC60 detentrice del titolo dell'edizione 2018. Tante le categorie e le auto partecipanti con tre nazioni prevalenti su tutte: tedesche, coreane e giapponesi.

LA GIURIA Il metodo è il seguente: sarà una giuria composta da 85 giornalisti dell'auto provenienti da 25 diversi Paesi a votare l'automobile dal design più accattivante. Qualche outsider francese, svedese o inglese potrà tentare il colpaccio e scommetto che la simpatia italiana andrà forte su un Brand: Jeep perché in fondo è diventato un po' italiano appartenendo al Gruppo FCA dal 2014.

LE CATEGORIE Sono cinque le categorie del World Car of the Year 2019: Car Design, Luxury, Performance, Green e Urban. Qui sotto trovate la lista completa e la gallery fotografica di tutte le candidate divise per singole categorie. Un dato balza subito all'occhio: la presenza di automobili ibride ed elettriche mai così nutrita rispetto al passato. Farete il tifo per la rinnovata icona Jeep Wrangler o il moderno SUV Jeep Cherokee oppure quale di questi modelli vi piace maggiormente? Lasciate un commeto con la vostra preferenza perché per scoprire la vincitrice dovremo aspettare il 17 aprile 2019 quando andrà in scena il Salone di New York.

WORLD CAR OF THE YEAR

Acura RDX

Audi e-tron

Audi A1

Audi A6

Audi Q3

BMW Serie 3

BMW i8 Roadster

BMW X2

Cadillac XT4

Citroen C5 Aircross

Dacia Duster

Ford Focus

Honda Clarity Plug-In Hybrid

Hyundai Santa Fe

Hyundai Nexo

Infiniti QX50

Jaguar E-Pace

Jaguar I-Pace

Jeep Cherokee

Jeep Wrangler

Kia Ceed/Forte

Kia Niro EV

Kia Soul

Lexus ES

Lexus UX

Nissan Altima

Nissan Kicks

SEAT Arona

Subaru Forester

Suzuki Jimny

Toyota Avalon

Toyota Corolla

Toyota RAV4

Volvo S60/V60

Volvo XC40

WORLD LUXURY CAR OF THE YEAR

Audi A7

Audi Q8

BMW Serie 8

Mercedes GLE

Volkswagen Touareg

WORLD PERFORMANCE CAR OF THE YEAR

Aston Martin Vantage

BMW M2 Competition

Hyundai Veloster N

Kia Ceed GT

McLaren 720S

WORLD GREEN CAR OF THE YEAR

Audi e-tron

BMW i8 Roadster

Honda Clarity Plug-In Hybrid

Honda Insight

Hyundai Nexo

Jaguar I-PACE

Kia Niro EV

Lexus ES Hybrid

Lexus UX Hybrid

Toyota Avalon Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid

WORLD URBAN CAR OF THE YEAR

Audi A1

BMW X2

Kia Soul

SEAT Arona

Suzuki Jimny