Autore:

Giulia Fermani

PIU' ELETTRICHE PER TUTTI Nell’ultimo anno le vendite di veicoli elettrici sono volate al +60%. Volkswagen, dal canto suo, prevede di vendere fino a 150.000 veicoli elettrici già nel 2020 e di raggiungere quota un milione di unità entro il 2025. Come? Bè, Volkswagen vuole vendere auto elettriche a milionate, non a milionari e per farlo progetta di vendere le auto elettriche ID a un prezzo paragonabile a quello del diesel.

UNA PIATTAFORMA PER ABBATTERE IL PREZZO DEGLI EV Il capo della divisione e-mobility dell'azienda tedesca Thomas Ulbrich ha dichiarato che i prossimi veicoli elettrici di Volkswagen avranno un prezzo competitivo con quello dei modelli diesel. Ma in che modo Volkswagen conta di abbattere i costi di produzione? Con la nuova piattaforma elettrica MBE. Completamente modulabile per adattarsi a ogni modello della Casa, sarà la base su cui ogni Volkswagen elettrica partirà per essere creata, dalle piccole utilitarie ai grandi e-SUV. Per fare un esempio, la Volkswagen ID, corrispettivo della Golf nella gamma EV, potrebbe costare da 21 a 23 mila euro. Sempre entro il 2025, secondo un’inchiesta del Bloomberg New Energy Finance, si ridurrà il divario di prezzo anche tra EV e auto a benzina, grazie al progressivo abbattimenti dei costi delle batterie. Ma parlando di batterie, il temuto aspetto di autonomia e ricarica delle batterie come è stato risolto da Volkswagen?

AUTONOMIA: LIMITE REALE O PRECONCETTO? Con la piattaforma MEB Volkswagen punta ad aumentare durata ed efficienza delle batterie dei suoi EV. In base al modello scelto - nel 2020 arriverà la ID Crozz e nel 2022 con il Microbus - saranno raggiungibili distanze pari a 330 o 550 km con una carica. A questo punto il problema si sposta sulla facilità e velocità di ricarica dell'auto elettrica. Volkswagen sta cercando di limitare e risolvere il problema sviluppando una vasta rete di colonne per la ricarica, anche collaborando con la società produttrice di colonnine di ricarica Ionity, con cui progetta di disseminarne un gran numero in Europa (in Germania già ce ne sono).