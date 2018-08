Autore:

Emanuele Colombo

SPORTIVA ELETTRICA Come ricorderete l'auto elettrica Volkswagen ID R Pikes Peak ha da poco conquistato il nuovo record nella Pikes Peak Hill Climb Race: una mossa promozionale che il costruttore tedesco ha orchestrato per lanciare quattro modelli ID di serie a partire dal 2020. Visto il successo dell'operazione, Volkswagen sta valutando di allestire, sulla base di uno di questi quattro futuri modelli, anche una versione R stradale ad alte prestazioni.

ALL'ALTEZZA DEL BLASONE A sbottonarsi sulla materia è Jost Capito, capo della divisione R, che illustra le criticità di un simile progetto. Il punto di partenza è che Volkswagen si impegnerà a mettere in produzione una ID R stradale solo se questa sarà davvero all'altezza del nome.

QUESTIONE CONTROVERSA Da un lato il successo della Volkswagen ID R Pikes Peak dimostra che le auto elettriche possono competere con quelle a motore a combustione per le prestazioni, sottolinea Sven Smeets, capo di Volkswagen Motorsport. Quando però si passa dalle competizioni alle auto sportive di serie entrano in gioco compromessi tra prestazioni e praticità che complicano le cose.

QUALE DELLE QUATTRO? Capito dice che la sfida, per produrre una variante R di un EV, è trovare il giusto compromesso tra le prestazioni di un'automobile da competizione, la durata della batteria e la fruibilità di un'automobile tradizionale: “Serve spazio per i motori, per le batterie e per la tecnologia relativa a queste ultime”. In base a queste premesse, la scelta più probabile sarebbe la ID a due volumi o il crossover ID Crozz, che sarà più grande e avrà di serie due motori.

SERVE MAGGIORE STABILITÀ Ma i problemi non sono finiti. Lo sviluppo delle tecnologie per i veicoli elettrici è oggi velocissimo e molte cose cambiano da un mese con l'altro: difficile, per il momento, individuare esattamente ciò che si vuole ottenere e definire un programma preciso per raggiungere l'obiettivo. Ecco perché, nonostante Volkswagen abbia le idee chiare su cosa sta succedendo tanto nelle competizioni quanto nelle auto di produzione, non si sbottona su una data di lancio per la ID R stradale.