MALASORTE Povera Liguria, non gliene va bene una, non sotto il profilo della libertà di movimento, almeno. Alluvioni, frane, cedimenti, strade chiuse, località isolate. A pochi giorni di distanza dallo smottamento che ha distrutto un cavalcavia e interrotto la circolazione dalle parti di Savona, riaprendo così il dibattito sulla sicurezza dei viadotti autostradali (e non), facciamo il punto della situazione traffico e viabilità su tutto il territorio regionale.

RIAPERTURA A METÀ Dopo la chiusura, lunedì 25 novembre, dei viadotti Fado e Pecetti lungo l'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, scelta dettata dalla prudenza e sollecitata proprio dall'episodio del collasso del ponte Madonna del Monte sulla A6 Torino-Savona, mercoledì mattina è stata riaperta la tratta tra l’allacciamento con l’autostrada A10 e lo svincolo di Masone. Una sola corsia per ogni senso di marcia, bypassando così i due viadotti chiusi per verifiche: i mezzi transitano cioè su una sola carreggiata, per la circostanza divisa in due, una a salire e una a scendere. Anche in vista del weekend, i pesanti disagi alla circolazione registrati i giorni scorsi dovrebbero essere stati almeno in parte neutralizzati: raggiungere Genova dal Nord Italia, o abbandonare il capoluogo, è ora possibile imboccando anche la A26, senza dover uscire, percorrere tortuose strade provinciali, e poi rientrare.

COLLO DI BOTTIGLIA Circolazione riaperta, ma pur sempre molto rallentata: sotto osservazione è in particolare lo snodo tra la A10 Genova-Ventimiglia e la A26 Genova-Gravellona. Specie negli orari diurni e con il transito dei Tir, tra il bivio A26/A10 e la stazione di Masone si sta in coda o si procede molto lentamente, a causa del cantiere e dell'imbuto in corrispondenza dei due viadotti chiusi. Tutti gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale sul portale di Autostrade per l'Italia.

IL FATTORE METEO Ovviamente interdetto al transito resta anche il tronco di A6 compreso tra gli svincoli di Millesimo e il bivio A6/A10 all'altezza di Savona in direzione Sud, e tra il bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Nord. Problematiche dunque le comunicazioni tra la Liguria ed il Piemonte Occidentale, e così sarà fino al ripristino del ponte spezzato in due in corrispondenza dell'abitato di Altare. Buone notizie semmai giungono dal meteo, dal momento che le previsioni assegnano bel tempo sia sulla riviera di Ponente che su quella di Levante (benché locali piogge restino possibili). Tre giorni di tregua fino a sabato 30 novembre, poi di nuovo una perturbazione. Ed il terrore che da un momento all'altro capitino altri inconvenienti. Come se la tragedia del Ponte Morandi non fosse stata sufficiente.