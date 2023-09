Caccia al litio per le batterie: sfatiamo qualche luogo comune

Trovare il litio per le batterie delle auto elettriche non è più un problema: scoperti nuovi giacimenti fuori dalla Cina

La questione del litio è uno dei cavalli di battaglia preferiti dai detrattori dell'auto elettrica. Citando a volte Carlos Tavares di Stellantis, altre volte Akio Toyoda di Toyota, la vulgata è che il prezioso materiale non sarebbe abbastanza abbondante da sostenere la sostituzione del parco circolante con auto elettriche al 100%. In tempi di ristrettezze, meglio sarebbe sfruttare il poco litio disponibile per elettrificare molte più auto con la tecnologia ibrida, aveva ribadito pochi mesi fa Gill Pratt, scienziato di chiara fama e di lunga carriera che dirige il Toyota Research Center. Ma come sappiamo la situazione è in divenire e due notizie soffiano aria nuova nelle vele della rivoluzione elettrica.

LA MINIERA NELLA TERRA SACRA DEGLI INDIANI Nuove ricerche condotte da vulcanologi negli USA avrebbero scoperto quello che si crede essere il più grande giacimento di litio del mondo negli Stati Uniti occidentali: una miniera che potrebbe aiutare ad alimentare l’industria dei veicoli elettrici per decenni. Il sito si trova sulla caldera McDermitt, che corre lungo il confine tra Nevada e Oregon, e le stime iniziali suggeriscono che potrebbe contenere fino a 120 milioni di tonnellate del prezioso materiale: 12 volte più delle saline della Bolivia, che in precedenza erano considerate il più grande giacimento sulla terra. Inaspettatamente - o forse no - due tribù indiane sostengono che un'eventuale miniera sorgerebbe su terra sacra, mentre altri gruppi protestano contro il potenziale impatto ambientale di tali attività. Tuttavia, se il Governo USA riuscisse a collaborare con le parti interessate, i geologi dell’Americas Corporation ritengono che l’estrazione mineraria potrebbe iniziare già nel 2026.

ESTRARRE PETROLIO E GAS PER OTTENERE LITIO Se ciò accadesse, potrebbe contribuire a soddisfare la domanda futura dell’industria dei veicoli elettrici, che si prevede aumenterà di otto volte entro il 2040. E non è l'unico possibile contributo alla causa. Anche l’industria del petrolio e del gas sta cercando di trarre vantaggio dagli sforzi dell’amministrazione Biden per rafforzare la fornitura interna di litio del paese e assicurarsi almeno una parte dei 2,8 miliardi di dollari stanziati in sovvenzioni. Diverse grandi aziende energetiche tra cui Exxon Mobil stanno infatti sviluppando metodi per estrarre il litio dalle acque reflue impiegate nel fracking, la fratturazione idraulica delle rocce alla ricerca di petrolio e gas naturale. Secondo uno studio, le acque reflue derivanti dal fracking nell’Eagle Ford Shale del Texas potrebbero fornire abbastanza litio per 300 batterie di veicoli elettrici a settimana.

UN RICICLO VIRTUOSO Quanto esposto finora è positivo per i sostenitori dell'auto elettrica, ma non manca di sollevare alcune questioni. La prima è che ridurrebbe l'egemonia del litio che ora detiene la Cina, aprendo la strada verso una vera concorrenza che potrebbe avvantaggiare i consumatori. La seconda è che la raccolta del litio dalle acque reflue del fracking appare francamente un controsenso: la trasformazione elettrica nasce per abbandonare - prima o poi - l'estrazione e l'uso degli idrocarburi: non per continuare a estrarli così da impiegare i sottoprodotti del processo. In ogni caso l'ipotetica produzione di 300 batterie a settimana potrebbe anche non giustificare lo sforzo. Si vedrà. Ultima notizia - positiva - è che con le nuove tecniche per il riciclo delle batterie e l'ottimizzazione degli accumulatori di prossima generazione, una sola batteria attuale potrebbe fornire le materie prime per più di una batteria di domani, con un effetto moltiplicatore positivo sulla produzione, fa sapere Mercedes. In mezzo a tante perplessità dure da scalfire, c'è anche la consapevolezza che la situazione è in divenire e i problemi di oggi possono rappresentare le soluzioni di domani. O dopodomani.

Fonti: The Independent; Politico

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/09/2023