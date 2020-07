INFERNO D'ASFALTO Imboccare il casello e prendere per la Liguria, di questi tempi è quasi un gesto eroico. Oggi più che mai, quel budello che sono le autostrade della regione viabilisticamente più complessa d'Italia assomiglia a un girone dantesco: restringimenti, deviazioni, uscite chiuse. E inevitabilmente, nel weekend come nel corso della settimana, code interminabili.

LIBRO DELL'ESODO Morfologia del territorio a parte, in questo scorcio di 2020 i disagi sono dovuti alla sovrapposizione dei test di sicurezza su viadotti e gallerie, richiesti ad Autostrade per l'Italia dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e da completarsi tassativamente entro il 15 luglio. Ma luglio è anche un mese di vacanze e spostamenti in auto tra regioni. E il primo fine settimana di luglio è storicamente tra i più critici dell'anno. Povera Liguria, poveri automobilisti. Ecco cosa li attende.

GENUA CAPUT MUNDI Già oggi venerdì 4 l'intera viabilità di Genova è andata in tilt, con chilometri di code dovute al prolungamento inatteso della chiusura del tratto della A10 tra l'allacciamento con la A26 e Arenzano, in direzione Savona, per completare le ispezioni in galleria Borgonovo. Il tratto è stato poi riaperto attorno alle 10. In mattinata, 20 chilometri di coda in città da Sampierdarena ad Arenzano, 12 chilometri di coda in A10 tra il bivio A26 e Arenzano, altri 6 chilometri di coda tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia. Così, come antipasto. Altro che Tutor.

LUCE IN FONDO AL TUNNEL? Da venerdì 4 luglio Autostrade riapre alla circolazione 12 gallerie (lungo la A26 e la A12), delle 29 in tutto bisognose di interventi di manutenzione. Tuttavia, spiegano da Aspi, ''il traffico non potrà scorrere normalmente in quanto sarà necessario mantenere una serie di scambi di carreggiata per consentire la prosecuzione dei test di sicurezza. Le riaperture non potranno perciò generare immediati effetti positivi sulla viabilità, in quanto saranno installati nuovi bypass per rispettare le tempistiche di intervento prescritte dal Ministero. I nuovi bypass - prosegue Aspi - consentiranno comunque la viabilità almeno su una corsia per ogni senso di marcia sulle tratte interessate alla prosecuzione dei cantieri''. Sabato 4 e domenica 5 la circolazione dei mezzi pesanti è interrotta, ma l'afflusso di vacanzieri fa temere un altro weekend di passione.

INFORMARSI Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi, oltre ai canali tradizionali sono diramati anche sulla App My Way di Autostrade per l'Italia, scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple.