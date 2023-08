Come ti parcheggio la Corolla sul tetto!

Il proprietario di una Toyota Corolla è stato trasferito d’urgenza in ospedale dopo essere stato coinvolto in bizzarro incidente domenica 6 agosto. Quanto avvenuto a Decatur Township, Pennsylvania (Stati Uniti) ha davvero dell’incredibile, visto che l’auto in questione è finita direttamente sul tetto di un’abitazione (qui l'incidente di una Ferrari F40). Anche se i dettagli sull'incidente rimangono ancora poco chiari, sappiamo che (fortunatamente) i proprietari della casa non hanno riportato lesioni, mentre l’identità del conducente rimane ancora sconosciuta.

L'intervento dei soccorritori

AUTISTA DISATTENTO La Junction Fire Company, il dipartimento locale dei Vigili del fuoco, ritiene che la Corolla abbia colpito un ostacolo in prossimità del vialetto della casa, carambolando così in aria e atterrando sul tetto dell’abitazione. L'incidente non è avvenuto nel cuore della notte, ma in pieno giorno alle 15:15. Nel frattempo la polizia ha determinato attraverso un'indagine che non si è trattato di un gesto intenzionale.

AUTO DA BUTTARE In poco tempo le squadre di soccorso sono riuscite a rimuovere la Corolla dal tetto, lasciando però uno squarcio considerevole sul tetto della casa, appena sopra il portico della villetta. I Vigili sono riusciti inoltre a stabilizzare la struttura, coprendo il buco con un telo per limitare ulteriori danni. Nel frattempo, la Corolla sembra aver subito danni considerevoli un po’ dappertutto. Difficile pensare che possa tornare a muoversi su strada.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 11/08/2023