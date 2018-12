Autore:

SEMPRE AL CALDUCCIO Perché avere super batterie sotto il sedere, vedi Tesla, non permette solo di viaggiare a lungo senza mai doversi rifornire. Il motore, certo, ma quel patrimonio di energia può alimentare altri sistemi. Come l'impianto di riscaldamento, e senza nemmeno dover essere per forza a bordo. Con l'ultima release del software madre che governa ogni funzione di infotainment e dinamica di guida, ecco che su Model S, Model X e Model 3 (non appena disponibile in Italia) a sbloccarsi è ora il preriscaldamento di sedili e corona del volante. Puoi vivere in Lapponia, e anche sotto Natale entrare in auto senza giacca, assaporando il tepore che coccola le proprie natiche.

STUFETTA INTELLIGENTE Il riscaldamento da remoto di seduta e volante si aggiunge alla preesistente funzione di preclimatizzazione dell'abitacolo. Entrambe possono attivarsi anche a distanza, via smartphone: come salite a bordo, la vostra Tesla è già in temperatura. Ovvio che il sistema succhia autonomia alla batteria, tuttavia esso si interrompe in automatico non appena il livello di carica scende alla quota del 20%, informando tempestivamente il proprietario. Parallelamente, Tesla ha ritoccato in meglio anche l'opzione "Keep Climate On" di Model 3: i possessori della più piccina della gamma elettrica del brand californiano potranno conservare la medesima temperatura dell’auto anche una volta scesi per una sosta più o meno breve.

TESLAPPLICAZIONI La nuova versione del Tesla-software si chiama in codice 2018.48.12.1 ed è ancora in fase di rollout: tempo qualche settimana, e sarà pronta per essere scaricata da tutti gli esemplari in commercio.Per poter essere sfruttate, ognuna delle novità digitali introdotte dalla compagnia di Elon Musk richiedono l’utilizzo della versione 3.8.0 o superiore dell’app Tesla per smartphone. Funzionalità invernali, ma non solo: ecco qualche nuovo "Easter Egg", e tra le sorpresine più simpatiche, il caminetto virtuale che compare sul display centrale. Vuoi guidare una Tesla fin su Marte? Col nuovo gioco Atari Pole Position to TeslAtari", ora puoi sognare e entrare in orbita.