Autore:

Lorenzo Centenari

D-DAY MODEL 3 E fu così che dopo lunga attesa, anche l'ospite più chiacchierata raggiunse il luogo della festa. Per toccare con mano Tesla Model 3, salire a bordo, sfamare la propria morbosa curiosità sull'auto elettrica più rivoluzionaria al mondo, attraversare l'Oceano non è più necessario. Un esemplare, il primo a mettere piede su suolo italiano, fa ora bella mostra di sé al Tesla Store di piazza Gae Aulenti a Milano. Per la gioia dei clienti (anche di quelli che magari la prenotarono anni fa), ma anche dei semplici appassionati. L'atterraggio di una Model 3 è un evento trasversale: ecco le foto della cerimonia, alcune delle quali scattate dai membri del gruppo Tesla Model 3 Italia.

ELETTRO-MESSIA Veste la livrea Red Multi Coat e monta cerchi da 19 pollici. Nel suo cervellone elettronico è inoltre archiviato anche il super-avanzato Enhanced Autopilot, intero sistema di assistenti alla guida da non scambiare, tuttavia, per un programma a guida autonoma vero e proprio. Cadono i veli, e Tesla Model 3 è presa d'assalto: le aspettative sono alte, altissime. Perché mai una berlina a propulsione elettrica aveva sin qui promesso 500 km di autonomia (l'edizione con batterie ad alta capacità), 5,1 secondi sullo scatto 0-100 km/h, 200 km/h di velocità massima, infine un microcosmo di funzioni di assistenza al guidatore che non ha eguali sul mercato, se non in casa propria.

APERTURA CASSA 3 Ma veniamo al sodo: a quando le prime consegne? Ancora non esistono scadenze certe, sappiamo soltanto che i clienti della prima ora riceveranno la loro Model 3 entro i primi mesi del 2019. Avvolto dal mistero anche il listino prezzi: dimentichiamoci tuttavia i 30.000 euro o poco più (l'equivalente di 35.000 dollari) reclamizzati a suo tempo negli Stati Uniti in fase di lancio. Benché assai più popolare di Model S e Model X, la berlina entry level della gamma Tesla non costerà meno di 45.000 euro, in crescendo a seconda degli optional. Ma vuoi mettere, far parte dell'elite che per prima guiderà una Model 3?