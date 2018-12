Autore:

Simone Dellisanti

GUIDA AUTONOMA DALLA MELA Anche Apple sembra interessarsi sempre di più al mondo automotive e l'assunzione del Senior Design Manager di Tesla, Andrew Kim, è un bell'indizio su quanto la Mela voglia puntare moltissimo sulle automobili di domani e sulle nuove tecnologie ad esse associate.

NEW ENTRY Il fatto che Andrew Kim abbia lasciato Tesla per Apple è confermato anche dal suo profilo LinkedIn che recita come quest'ultimo sia entrato in Apple all'inizio di questo mese e che occuperà il ruolo di designer. Certo, è possibile che l'assunzione di Kim non abbia nulla a che fare con il suo background automobilistico, visto che ha già lavorato per Microsoft per altri progetti lontani dal mercato automotive, nonché è interessante notare come Apple abbia già nel suo organico decine di ex dipendenti di Tesla, però i continui ammiccamenti di Apple verso lo sviluppo delle tecnologia di guida autonoma ci fanno pensare che la new entry della Mela, prelevato da Tesla, si occuperà proprio di sviluppare il design delle prossime vetture (autonome) di 'mamma' Apple.