Autore:

Giulia Fermani

APPLE PER LA GUIDA AUTONOMA Dopo aver ridotto ai minimi termini il suo impegno nel progetto Titan, volto alla creazione di un'auto a guida autonoma, Apple torna a parlare di Self-Driving Vehicles con la registrazione del brevetto Peleton.

MAI SENZA CARICA A onor del vero, è dal settembre 2015 che il brevetto Peleton è stato depositato ma ora, con la sua pubblicazione, è diventato ufficiale. Il brevetto fa riferimento alla modalità di guida autonoma in flotta (peleton in francese significa plotone), vale a dire quando diverse macchine a guida autonoma –elettriche e non- viaggiano in fila una dietro l'altra guidate da un’auto leader e mantenendo tra loro sempre la stessa distanza. Nulla di nuovo fin qui, direte voi. Bè, la novità nell’idea di Apple sta nella possibilità di aumentare l'autonomia complessiva del plotone attraverso la condivisione della batteria tra i diversi veicoli. Viene da chiedersi se sarà felice il proprietario di una Tesla Model S con piena carica di dividerla con una Prius con la batteria a terra. Ma , d'altra aprte, chi vivrà vedrà.