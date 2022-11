Tavares: "EV low cost? Lontane. A meno che...". La pista indiana

Stellantis punta tutto sull'elettrico, ma non esclude di delocalizzare in India la produzione di EV compatte per contenere i costi

Se l'elettrico è il futuro obbligatorio, tra il futuro e il pubblico di massa c'è di mezzo un...Continente. Costruire un'auto elettrica in Europa costa soldi e costerà sempre più soldi. Chiaro, poi, che il prezzo di listino non sia popolare. Stellantis lo sa ed è in cerca della soluzione. Che potrebbe essere - indovina un po' - la produzione di auto elettriche lontano dall'Europa. In Cina? No, in India. Auto elettrica lontana come tempo e come...geografia.

Elettriche Stellantis ''made n India''?

SOTTO OSSERVAZIONE Durante il suo primo viaggio in India da quando ha assunto le redini di Stellantis, l'amministratore delegato Carlos Tavares avrebbe dichiarato ai media locali come la base di fornitori a basso costo del Paese potrebbe raggiungere gli standard qualità/prezzo del Gruppo entro la fine del 2023. ''Al momento - spiega Tavares - l'Europa non è in grado di produrre veicoli elettrici a costi sostenibili, quindi per l'India si profila una grande opportunità: quella di fabbricare auto compatte elettriche a un prezzo accessibile''. Solo un'ipotesi. Per ora. ''Questo - chiosa - è ciò a cui stiamo lavorando, ma non è ancora deciso”.

STELLANTIS INDIA Chissà, i sindacati dei lavoratori Stellantis di tutto il Vecchio Continente, come prenderanno queste affermazioni. In ogni caso, tra quelli ereditati da FCA e Groupe PSA, in India Stellantis già attualmente gestisce tre stabilimenti di assemblaggio (Ranjangaon, Hosur, Thiruvallur) e un hub ICT (Hyderabad). Recentemente ha anche aperto un hub software a Bengalaru, che fungerà da centro di sviluppo chiave per una delle piattaforme tecnologiche del Gruppo.

Lo stabilimento Stellantis di Ranjangaon

ELETTRICA E DI LUSSO Del resto, anche a margine della trasferta indiana, Tavares ha ripetuto i concetti già espressi più volte in passato. E cioè che ''i veicoli elettrici a buon mercato sono distanti dai cinque ai sei anni'', e che ''non è un problema relativo alle tecnologie, bensì una questione di sostenibilità del modello di business su larga scala''. Ciononostante, il piano Dare Forward 2030 - che interessa tutti i brand Stellantis - procede spedito: dal 2026, solo nuovi modelli full electric in Europa. Dal 2030, mix di vendite 100% elettrico. Se il percorso includerà pure la pista indiana, lo sapremo presto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/11/2022