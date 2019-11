SALDI Quarta generazione senza più segreti: nuova Skoda Octavia sarà un'auto più elegante, più pulita, più tecnologica. Gli ordini apriranno tuttavia soltanto a primavera 2020: prenotazioni da marzo-aprile, consegne a partire da maggio. Fino a scadenza, sul mercato resta perciò ancora Octavia "vecchia" maniera. E come spesso accade quando una vettura è prossima al pensionamento, le occasioni fioccano. Prendi ad esempio Octavia Wagon a metano...

IL TAGLIAPREZZI La promozione che Skoda confeziona su Octavia Wagon 1.5 G-Tec (130 cv di potenza, cambio automatico doppia frizione DSG) è da leccarsi i baffi. In allestimento Ambition, fino a fine novembre (salvo proroghe) un prezzo di 20.900 euro anziché 27.740 euro come da listino standard. Significa uno sconto secco di 6.850 euro, ovvero di quasi il 25%. Sommato ad economie di esercizio imbattibili (27 km/kg, 480 km di autonomia viaggiando esclusivamente a metano), l'affare è di quelli da non farsi sfuggire. Basta accettare l'idea di portarsi a casa un'auto non più all'ultima moda (al massimo, alla penultima), e per gli anni successivi si guida sereni.

FLEXI A proposito: grazie alla formula Skoda Clever Value, dopo 3 anni il cliente è libero di restituire l'auto, oppure rifinanziarla o sostituirla con un'altra, magari proprio nuova Octavia Wagon. Versando l'importo di 20.900 euro tramite finanziamento (anticipo di 3.680 euro, 35 rate da 178 euro al mese), al termine del programma la vettura conserva un valore garantito di 13.100 euro. Vuoi sapere come va Octavia terza serie? Clicca qui.