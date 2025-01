Cala il prezzo delle EV, sì ma di quanto? E dappertutto? Cifre

Te ne sarai accorto pure tu, che negli ultimi anni i prezzi dei veicoli elettrici (BEV) hanno subito una riduzione costante. Le EV costano ancora tanto, ma non così tanto come nel decennio scorso.

Le EV oggi costano un po' meno sia in termini generali, sia in rapporto ai modelli a motore termico (ICE). Il trend tuttavia, è eterogeneo.

Ad esempio, nonostante una generica diminuzione, i consumatori in Europa continuano a pagare sensibilmente di più rispetto alla Cina, dove i veicoli elettrici risultano molto più economici.

Snoccioliamo qualche numero? Chissà che non ti aiuti a prendere sonno.

Prezzi EV vs prezzi ICE: gap in calo, ma...

Nuova Tesla Model Y 2025: Paese che vai, prezzo che troverai

Per lungo tempo, insieme a preoccupazioni legate all’autonomia, alla velocità di ricarica e all’infrastruttura, il costo elevato è stato una delle principali ragioni che hanno dissuaso molti dall’acquisto di un’auto elettrica.

Tuttavia, un nuovo studio dimostra che i veicoli elettrici non sono in realtà mai stati così convenienti, con prezzi globali, aggiustati per l’inflazione, scesi del -25% dal 2018.

Non solo. Secondo un rapporto Jato Dynamics, il calo dei prezzi degli EV ha portato anche il divario tra veicoli elettrici e a combustione al livello più basso di sempre.

Negli Stati Uniti, il divario era del 50% fino al 2021. Successivamente, l’arrivo di numerosi nuovi modelli e significative riduzioni di prezzo da parte di Tesla hanno abbassato la differenza al 33% nel 2022 e al 15% nel 2023.

In Europa, tuttavia, la situazione è più complessa. Nel 2021, il divario tra i due tipi di veicoli era del 27%, ma è salito al 29% nel 2023, prima di tornare al 22% lo scorso anno. Questo andamento riflette sia il calo dei prezzi degli EV, sia l’aumento del costo dei veicoli a combustione interna in termini reali.

In Cina, il quadro è ancora più sorprendente: i prezzi dei veicoli elettrici sono scesi drasticamente, facendo sembrare quelli europei e americani meno competitivi.

Variazioni prezzo per tipo di motorizzazione (2018-2024)

Ecco una tabella riepilogativa. Nota metodologica: prezzi aggiustati per l’inflazione.

Regione BEV ICE USA -25% 0% Eurozona -15% +7% Regno Unito -3% +14% Cina -15% -28%

Fonte: Jato

Confronto prezzi per modello

Polestar 4

Regione che vai prezzo che trovi. Si prenda a titolo di esempio Polestar 4 Dual Motor, un esempio efficace in quanto in vendita in tutti i mercati presi in considerazione.

Polestar 4 costa 62.900 dollari negli Stati Uniti, pari a circa 59.452 euro al momento della stesura del rapporto. Il prezzo è competitivo rispetto ai 79.424 euro pagati dai consumatori britannici, o ai 69.300 euro richiesti nell’Eurozona. Tuttavia, in Cina lo stesso modello è venduto a soli 52.190 euro (399.000 yuan).

Ecco altre EV a confronto (fare caso ai prezzi in Cina, please).

Modello Cina USA Eurozona Regno Unito Polestar 4 €52.190 €59.452 €69.300 €79.424 MG4 €18.245 - €30.960 €32.490 BYD Atto 3 €21.380 - €37.990 €45.370 Cupra Tavascan €32.614 - €54.990 €67.250

Fonte: Jato

In conclusione

Nonostante i progressi, l'accessibilità economica degli EV varia ampiamente da una regione del mondo all'altra, evidenziando disuguaglianze globali che - al netto delle politiche economiche e fiscali delle istituzioni nazionali e sovrannazionali - potrebbero influenzare il ritmo della transizione verso una mobilità elettrica. Un trend che già si manifesta a macchia di leopardo.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/01/2025