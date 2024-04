"Proposta indecente": la peggiore pubblicità auto della storia?

Spot shock: vendere la propria (leggendaria) Delta Integrale per compare una nuova... Suzuki. Qualcosa che non torna

Nel marketing, si sa, ogni spot è una battaglia per catturare l'attenzione e conquistare il cuore dei consumatori. Ma tra tanti capolavori si alternano anche grandi ''flop'', che possono compromettere in parte le vendite e persino la reputazione di uno specifico modello. Ricordate l'epica impresa di Audi sulla pista da sci, la fortunata canzone ''el ga el Suv'' della Skoda Yeti o il premiatissimo e indimenticabile spot della Peugeot 206 ''indiana''? Esistono momenti che ci fanno sussultare, ridere e appassionare. Oppure, al contrario, che ti fanno tornare sui tuoi passi. E quello di cui vi stiamo per parlare potrebbe essere proprio uno di questi casi.

Lancia Delta HF Integrale: una leggenda è insostituibile...

L'HANNO FATTA GROSSA Quindi abbiamo capito che non tutto è rose e fiori nel mondo pubblicitario. E che a volte, alcune campagne mancano il bersaglio. In un mondo connesso come il nostro non sfugge nulla e un recente avvistamento da parte di un utente Reddit ha scatenato alcune feroci polemiche. L'oggetto del contendere? Lo spot di un concessionario Suzuki in Ghana. L'idea sembra buona, sulla carta: ''Entra con la tua vecchia auto, esci con una nuova'', recita il cartellone pubblicitario. Peccato che sia un piccolo (ma piccolo...) dettaglio che ha fatto storcere il naso agli appassionati. L'auto ''vecchia'' è nientemeno che una leggendaria Lancia Delta Integrale Evolution II, un pezzo di storia dell'automobilismo che vale oro, anche in condizioni non perfette. E cosa c'è dall'altro lato? Una citycar Suzuki. Sia chiaro, nulla contro le utilitarie del brand giapponesi, anzi: nella nostra recente prova abbiamo considerato la nuova Swift un'auto furba e geniale. Ma paragonarla a una leggenda dell'automobilismo sportivo, insomma...è un po' troppo.

É IL PEGGIORE DI SEMPRE? Ora, capiamo che non tutto è da prendere alla lettera, ma gli appassionati di motori sono maestri nel trovare difetti dove altri vedono soltanto immagini. E se questa pubblicità ha solleticato la nostra passione per l'automobilismo, è anche vero che ci ha fatto storcere il naso. D'accordo con noi che quella in oggetto si candida come peggior pubblicità automobilistica della storia? Non fosse così: qual'è lo spot più infelice che vi sia rimasto impresso? Nei commenti, il dibatitto è aperto.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 14/04/2024