CARA SANTA LUCIA... Non in tutta la Penisola i bambini aspettano i regali per la notte di Santa Lucia. La tradizione si coltiva solo localmente a macchia di leopardo, nel 2019 tuttavia la santa protettrice della vista un dono lo dispensa a tutti gli italiani, ed è un dono sottoforma di una bella nevicata. Chi deve mettersi in strada, più che un regalo lo considera però come un autentico dispetto. Per fortuna loro, i fiocchi non cadranno per un tempo prolungato. Dopo la tempesta, tornerà la quiete, e circolare in auto non sarà più chissà quale disagio. Quali previsioni meteo e traffico, dunque, per il weekend dal 13 al 15 dicembre?

BOLLINO BIANCO Proprio la giornata di venerdì 13 dovrebbe rimanere la più critica di tutto il fine settimana. Nevicate in tutto il Nord Italia, anche a bassa quota. Chi vive in città, e non solo le metropoli come Milano e anche Torino, sia preparato ad affrontare ingorghi più antipatici del solito: visibilità ridotta, asfalto scivoloso come un pavimento insaponato, automobilisti in preda all'ansia di sbandare, tamponare, rimanere impiastricciati in un pasticcio di fango e nevischio. L'antidoto? Pneumatici invernali di prima qualità, e il problema delle strade con scarsa aderenza verrà neutralizzato. Il weekend centrale di dicembre non è ancora un fine settimana di grandi partenze: nessun bollino rosso in autostrada, anche se il maltempo è una varabile che da un momento all'altro può influenzare il traffico in maniera radicale. Incidenti e code sono sempre dietro l'angolo, meglio consultare il quadro in tempo reale sul portale di Autostrade per l'Italia.

BREVE MA INTENSO Sempre venerdì, rovesci piovosi interesseranno inoltre il Centro Sud, sabato 14 la perturbazione dovrebbe invece gradualmente allontanarsi dall'Italia, sparando le sue ultime cartucce sottoforma di raffiche di vento impetuoso, specie sulle Isole e in Calabria, regione nel weekend a rischio mareggiate. Al Nord tornerà il sole, ma le temperature resteranno rigide, scendendo sotto lo zero durante la notte e alla mattina presto. Il beltempo tornerà una volta per tutte domenica 15 dicembre: sole dappertutto, colonnina di mercurio in leggero aumento. La corsa ai regali potrà ricominciare in tutta la sua frenesia.