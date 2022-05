Porsche Travel Experience: tre notti in tenda con Taycan Cross Turismo

Amate le scampagnate all’aria aperta? Non riuscite a resistere al fascino di una Porsche? Molto probabilmente Porsche Travel Experience ha ciò che fa proprio al caso vostro! Di recente la Casa tedesca ha lanciato infatti un’iniziativa originale dedicata a tutti coloro che sono interessati a trascorrere tre giorni in mezzo alla natura in compagnia di Taycan Turbo S Cross Turismo (qui la nostra prova). Il programma prevede un’escursione per un massimo di 8 persone (2 persone per macchina) nella Foresta Nera o - in alternativa - un tour fra i länder di Reno e Assia a bordo dell’elettrica Porsche, con tanto di tenda sul tetto per trascorrere la notte.

Porsche Travel Experience

SOTTO LE STELLE L’iniziativa è aperta a tutti e non è necessario possedere una Porsche per aderirvi. Le auto infatti saranno messe a disposizione dalla Casa tedesca, previo pagamento di 2.490 euro per ogni partecipante. Una cifra impegnativa, che include però il trasferimento da/per l'aeroporto di Stoccarda, la tenda sul tetto con coperte e cuscini per la notte, l’attrezzatura da campeggio e tutti i pasti (due colazioni, tre pranzi, due cene). L’escursione nella Foresta Nera prevede numerose attività ricreative all’aperto: pedalate in e-bike, SUP e trekking in un paesaggio scenografico e rigoglioso. In alternativa si può optare per un viaggio fra le regioni di Reno e Assia alla scoperta della cucina locale, con degustazioni di vini e un esclusivo dietro le quinte sulla produzione dello spumante.

Porsche Taycan Cross Turismo: laterale

ELETTRICA DA... CAMPEGGIO Vera protagonista sarà però Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo. Una sportiva elettrica spaziosa ed accogliente, equipaggiata con una batteria da 93,4 kWh e spinta da una coppia di motori che in modalità overboost sprigionano 760 CV di potenza. Numeri impressionanti che catapultano l’auto da 0-100 km/h in 2,8 secondi e le permettono di raggiungere una velocità massima di 260 km/h. Una station grintosa e brillante che non disdegna l’off-road leggero e all’occorrenza può trasformarsi in un’accogliente dimora grazie alla tenda richiudibile montata sul tetto. I posti messi a disposizione da Porsche Travel Experience per l’escursione nella Foresta Nera (17-19 maggio e 6-8 settembre 2022) e per il viaggio nei länder di Reno-Assia (31 maggio -2 giugno 2022) sono ovviamente limitati. Per promuovere l’iniziativa, Porsche ha pubblicato alcuni scatti realizzati da due influencer - Frederic Siebold e Marisa Hampe - a cui è stata data l’opportunità di provare in anteprima questa interessante iniziativa.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 05/05/2022