Perché no? In campeggio in 911, alla tenda pensa Porsche

La pista non è il solo habitat naturale di una 911. Nel catalogo degli optional entra a far parte anche una esclusiva tenda da tetto

Come riparo per nottate all'aria aperta, se doveste scegliere soltanto dal listino Porsche (sai che sfortuna), siamo sicuri che battezzereste una Cayenne. Porsche tuttavia vuole pensare fuori dagli schemi, e dopo la tenda da tetto su misura per Taycan, ecco la mossa audace per davvero. Tenda da tetto per Porsche 911, non si sa mai che per errore (o per precisa scelta) imbocchi una carraia che anziché al circuito più vicino, ti conduce in mezzo al bosco. E lì ti fermi a riposare.

PORSCHE SOGNI D'ORO A Zuffenhausen hanno già pensato a tutto. La nuova offerta di Porsche Tequipment viene consegnata in un'esclusiva custodia rigida progettata per resistere alle intemperie. Creato presso il Weissach Development Center, il nuovo hardcase può essere installato sul tetto di 911, ma anche di Macan, di Cayenne, di Panamera e di Taycan. Con corrimano, ma anche senza. La tenda stessa è impermeabile e viene descritta come un riparo per due persone adatto a tutte le stagioni, con due finestre laterali apribili con zanzariere e un finestrino in cima. Se poi campeggi al Circolo Polare e il sole non tramonta mai, basta attivare la funzione oscuramento.

TECNICA E DESIGN Quando aperta, il pavimento della tenda ha una superficie di 258 cm per lato, rivestita da un materasso in polyfoam integrato con trapuntatura. Le pareti sono invece realizzate in una miscela traspirante di cotone. Il lato superiore mostra infine una silhouette a forma di montagna, mentre l'esterno imita il profilo della 911. Non manca, ovvio, un grande logo Porsche, così che tutti possano invidiarti pure mentre dormi.

DORMIRE HA UN PREZZO Facile da configurare, in caso di maltempo la ''tenda più veloce al mondo'' prevede una copertura antipioggia separata per l'area di ingresso. Le cerniere stesse sono resistenti all'acqua. Anche la struttura è robusta, con un carico stazionario massimo di circa 190 kg con barre sul tetto e di circa 140 kg senza di esse. Unico sacrificio, con tenda al seguito puoi raggiungere una velocità massima di 130 km/h. Perché un prezzo di 4.980 euro (consegne a partire da novembre 2022), per un porschista, un sacrifico non dovrebbe affatto esserlo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/09/2022