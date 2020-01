A GONFIE VELE Il 2019 di Porsche si chiude in bellezza, le conferme arrivano quasi tutte dalle vendite, che per quanto riguarda l’Italia hanno fatto segnare un +28% rispetto al 2018, con un totale di 6.700 vetture vendute. La parte del leone la fanno i SUV, con Porsche Macan sul gradino più alto del podio, 2.917 le unità consegnate in Italia, seguito da Cayenne. Solo terza l’intramontabile 911, con una quota di mercato complessiva del 18%. Nonostante il mercato dell’auto in Europa non stia conoscendo uno dei suoi momenti migliori, l’Italia resta per Stoccarda il terzo mercato di riferimento nel Vecchio Continente.

MERCATO ITALIA Da status simbol a ''motus simbol'': l’auto non è più interpretata come semplice mezzo meccanico, ma come concentrato di stile, all’interno della quale è infusa un’energia creatrice, che trae ispirazione dall’arte e dalla musica. Questa forma di pensiero si estende anche al cliente, per questo motivo Porsche si impegna nella realizzazione di nuovi progetti architettonici volti a ridisegnare il volto dei suoi concessionari, per accompagnare il cliente in un’esperienza davvero immersiva. A riguardo Stoccarda a investito qualcosa come 26 milioni di euro per la riprogettazione dell’autodromo Franciacorta, nei cui spazi nascerà il primo Porsche Experience Centre d’Italia. Nuovi spazi, simulatori all’avanguardia e design avveniristico. Nel cuore di Milano poi, all’interno dello shopping center di City Life, aprirà a fine marzo il nuovissimo Concept Store, uno spazio esclusivo in cui ammirare i modelli più esclusivi del Marchio.

VERSO L’ELETTRICO Il 2020 sarà indubbiamente l’anno di Porsche Taycan. Per la Casa tedesca si tratta di vero punto di svolta lungo il sentiero che porta all’elettrificazione. Entro il 2024 infatti, Zuffenhausen conta di avere in gamma oltre il 60% di vetture ibride o elettriche. Taycan, La prima EV sportiva della Cavallina, arriverà nei concessionari italiani il prossimo 26 febbraio e stando a quanto dichiarato dal Direttore generale Porsche Italia, Pietro Innocenti, gli ordini hanno già sfondato quota 10.000 unità. A dimostrazione dell’impegno profuso dal Gruppo sul fronte dell’elettrico, Porsche ha in programma l’installazione di supercharger ultrarapidi di ultima generazione, in grado di erogare potenze nell’ordine dei 350 kW. La prima di queste colonnine entrerà in funzione con l’apertura del nuovo Centro Porsche Milano Nord.

DESTINATION CHARGING Sempre in tema di mobilità elettrica, il Vice President Region Europe Porsche AG, Barbara Vollert, ha ribadito che il Gruppo sta collaborando attivamente con diversi privati per la realizzazione del progetto Destination Charging. L’obiettivo? Installare presso alberghi, SPA, centri sportivi convenzionati con Porsche Italia, colonnine pubbliche potenziando così la diffusione sul territorio di nuove postazioni di ricarica. A questo piano su larga scala, si affianca il programma Porsche Charging Solutions, offerta dedicati ai clienti del Marchio, a cui verrà proposta la possibilità di acquistare una wallbox domestica trifase indipendente da 11 kW, con una tariffa flat di 100 euro al mese.