Pirelli Scorpion MS: quando il SUV si mette le scarpe giuste per tutte le stagioni

I SUV sono fra i modelli preferiti e le vendite mettono a referto una costante crescita rispetto ad altri tipi di veicoli. Sono pratici, confortevoli e grazie alle loro caratteristiche si muovono quasi senza problemi su ogni tracciato e in tutte le stagioni. Ma per spostarsi in sicurezza col caldo o il freddo, la pioggia e la neve servono delle “scarpe” giuste. Oggi, esistono ottimi prodotti estivi o invernali, ma anche gli All Season hanno fatto passi da gigante. Si tratta di pneumatici che hanno raggiunto un’ottima efficienza tutto l’anno. Ultimi arrivati in casa Pirelli sono gli Scorpion MS, progettati per il primo equipaggiamento di SUV premium e ad alte prestazioni. Il nuovo modello del gommista italiano è il successore di Scorpion Verde All Season e Scorpion Zero All Season e si va ad aggiungere all’attuale gamma di pneumatici destinati ai SUV come gli Scorpion (estivi), Scorpion Winter 2 e Scorpion All Season SF2.

Pirelli Scorpion MS: lo pneumatico ''quattro stagioni'' per SUV premium SICUREZZA E PIACERE DI GUIDA Ideale per eliminare la scocciatura del cambio stagionale estate/inverno, lo Scorpion MS è uno pneumatico di ultima generazione per il quale, in fase di sviluppo, i tecnici hanno tenuto conto di diversi fattori come il peso e la dinamica di guida dei SUV più grandi, molto differenti rispetto a quelli di una comune berlina. Inoltre, gli ingegneri Pirelli hanno posto l’attenzione sull’incremento dell’aderenza in ogni condizione di utilizzo, ottenuta grazie a una mescola inedita ottenuta dalla miscela di polimeri e resine speciali, riducendo la resistenza al rotolamento rispetto agli pneumatici precedenti oltre che la rumorosità (-25%) grazie all’utilizzo di una carcassa monotela. Il disegno e la disposizione delle lamelle sul battistrada sono il risultato di una progettazione sviluppata ad hoc per migliorare l’aderenza su fondi innevati. Ovviamente, Pirelli ha studiato varianti specifiche per ogni modello di SUV a cui è dedicato questo pneumatico, adattandosi alle richieste dei costruttori.

Pirelli Scorpion MS: adatto ai SUV elettrici come Maserati Grecale FolgoreANCHE PER SPORT UTILITY A BATTERIE L’onda lunga dell’elettrificazione non poteva passare inosservata e Pirelli ha realizzato una serie specifica per i SUV elettrici denominata Elect. Per esempio, il nuovo Pirelli Scorpion MS Elect è stato sviluppato come primo equipaggiamento per la Maserati Grecale Folgore. Il SUV a batterie del Tridente potrà montare due varianti di misura del quattro stagioni italiano a seconda dei modelli e degli allestimenti: 255/50 R 19 su entrambi gli assi, oppure 255/45 R 20 sull’anteriore e 295/40 R 20 sul posteriore.

Pirelli Scorpion MS: tecnologie speciali antirumore e antiforaturaUNO PNEUMATICO HIGH-TECH Tra le altre tecnologie che caratterizzano il Pirelli Scorpion MS c’è la Seal Inside, il sistema “antiforatura” (run flat) per proseguire la guida anche se la pressione va a zero, la PNCS (Pirelli Noise Cancelling System), che permette la riduzione della rumorosità di rotolamento nell’abitacolo. In futuro, su specifica richiesta dei costruttori, potrebbe aggiungersi anche la RunForward, tecnologia che ha debuttato sul nuovo P Zero E, che permette di proseguire la marcia dopo una foratura, soluzione importante per le elettriche, spesso prive di ruota di scorta a causa della presenza della batteria posizionata sotto il pianale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/08/2023