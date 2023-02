Vredestein Quatrac Pro UHP: gamma più ampia per l'All Season dalle velleità sportive

SI ALLARGA LA FAMIGLIA VREDESTEIN Fra i produttori più attivi nel settore degli pneumatici e presente in oltre cento Paesi nel mondo con una rete distributiva particolarmente capillare, Apollo Tyres si è ritagliato un ruolo di primo piano fra i brand più conosciuti grazie alla sua ampia gamma Vredestein, destinata ad automobili e SUV. Oggi la famiglia degli All Season si amplia grazie al nuovo Quatrac Pro Ultra High Performance (UHP), che aggiunge 17 nuove misure, dai 18 ai 21 pollici. Quatrac Pro può contare adesso su ben 103 diverse dimensioni per cerchi che vanno da 17 a 22 pollici di diametro. Questo inedito pneumatico è stato appositamente progettato, sviluppato e realizzato per veicoli ad alte prestazioni e si contraddistingue per l'esclusiva miscela di materiali con cui è realizzata la mescola del battistrada, in grado di ottimizzare la trazione in fase di accelerazione e fornire, in tutte le stagioni, livelli elevati di aderenza in frenata e percorrenza di curva ad alta velocità. La manovrabilità su fondi bagnati è favorita dall'elevato contenuto di silice e resina e da un disegno del battistrada appositamente progettato. Inoltre, le scanalature garantiscono un ottimo smaltimento dell’acqua, in modo da ridurre il pericoloso effetto dell’acquaplaning. Le misure aggiuntive sono state sviluppate per adattarsi a modelli con trazione anteriore, posteriore e integrale, in modo da garantire sempre la perfetta gestione della potenza e della coppia su ogni veicolo, tra cui Mercedes Classe G, BMW Serie 4, Range Rover Velar e Audi Q3, particolarmente focalizzati sulle prestazioni.

Vredestein Quatrac Pro UHP: si allarga la scelta per lo pneumatico All SeasonUNO PNEUMATICO CONSIGLIATO E PREMIATO L'anno scorso Quatrac Pro si è aggiudicato diversi premi in test indipendenti sugli pneumatici, tra cui il riconoscimento di AUTO Straßenverkehr come prodotto con il miglior rapporto “qualità/prezzo” e come pneumatico “Consigliato” dalla rivista ACE Lenkrad in occasione del test dedicato ai modelli All Season. Anche i collaudatori del magazine AutoBild hanno verificato l’ottimo rendimento di questo pneumatico e ne hanno sottolineato le prestazioni sulla neve, nonché “la sua guida stabile e il breve spazio di frenata sul bagnato, oltre alla ridotta rumorosità su strada”. Yves Pouliquen, Group Head of Sales and Marketing di Apollo Tyres ha dichiarato: “La domanda dei clienti sta trainando questo nuovo programma di lancio e dimostra il crescente successo dei nostri prodotti All Season high performance”. E ha proseguito la dichiarazione: “La gamma aggiornata Quatrac Pro continua a offrire la migliore maneggevolezza della categoria e le nuove misure introdotte ci consentiranno di soddisfare sempre più clienti in tutta Europa. I test approfonditi condotti dal nostro reparto di ricerca e sviluppo hanno permesso alle nuove misure di pneumatici di mantenere inalterate le caratteristiche di prestazioni e sicurezza di Quatrac Pro”.

Vredestein Quatrac Pro UHP: un dettaglio sul battistrada dello pneumatico ''quattro stagioni''PIONIERI VERSO UN FUTURO ELETTRIFICATO Il marchio Vredestein è stato pioniere nel segmento all Season nei primi anni '90 e oggi, come parte del gruppo Apollo Tyres, continua a offrire il più ampio assortimento di pneumatici per tutte le stagioni. Di recente, Apollo Tyres ha annunciato il lancio del modello Vredestein Quatrac Pro EV, il primo pneumatico All Season in Europa sviluppato appositamente per i veicoli elettrici a batteria e ibridi. Le prime nuove misure del modello Quatrac Pro EV saranno introdotte a febbraio 2023, mentre l’arrivo delle altre è previsto per il secondo trimestre dell’anno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/02/2023