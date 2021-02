CAMBIO GOMME Questione di un paio di mesi ancora e sarà tempo di cambiare le gomme invernali, montando nuovamente le estive. Vredestein si muove di anticipo e presenta i nuovi Ultrac, che migliorano le loro performance su asciutto e bagnato, ma anche il rotolamento e quindi i consumi e le emissioni.

MIGLIORA A... TUTTO TONDO Sviluppata con particolare attenzione alla sicurezza e al comfort dal centro globale di ricerca e sviluppo Apollo Tyres di Enschede, nei Paesi Bassi, la nuova gamma di pneumatici Ultrac promette una maneggevolezza e una tenuta in curva senza pari anche a velocità elevate, con un miglioramento del 15% su bagnato e asciutto, rispetto al modello precedente. Merito di una cavità degli pneumatici migliorata, con un ingombro più squadrato, un battistrada più rigido e una nervatura centrale con scanalature laterali paraboliche che migliorano la risposta e la precisione dello sterzo, per un'esperienza di guida sicura e dinamica. Il miglioramento del 5% della resistenza al rotolamento degli pneumatici, inoltre, aumenta l'efficienza: meno consumi ed emissioni di CO2.

LA MESCOLA Il team di ricerca e sviluppo di Vredestein ha utilizzato una tecnologia di nuova generazione per la mescola del battistrada, al fine di ottenere prestazioni di frenata ottimizzate del 10% rispetto alla versione precedente sia su asciutto che su bagnato. Il nuovo Ultrac presenta così un aumento del 50% dei composti esclusivi di resina e silice per il miglioramento della trazione, combinati con polimeri multifunzionali.

ORA PIÙ COMFORT Per esaltare l'esperienza di guida, Vredestein non ha lasciato nulla al caso, comfort compreso. Col nuovo Ultrac l'assorbimento degli urti è stato migliorato grazie all'altezza ridotta dell'apice, alla struttura ottimizzata della spalla laterale e alla superficie aumentata della zona flessibile, che garantiscono una guida più silenziosa. La sequenza passi degli pneumatici, inoltre, è stata ottimizzata in linea con i diversi diametri degli pneumatici al fine di aumentare il comfort acustico.

PREMIUM CON MISURE PER TUTTI Gli pneumatici estivi rimangono la scelta dominante in molti mercati europei e Vredestein lo sa: la nuova variante Ultrac è estremamente importante per il marchio. Il nuovo pneumatico estivo Ultrac è disponibile nelle misure da 15 a 18 pollici, andando così a coprire sia il segmento delle compatte che quello delle auto più grandi.