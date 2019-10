Autore:

Alessandro Perelli

ARRIVA L’INVERNO Per la stagione invernale ormai alle porte la legge impone il cambio pneumatici da estivi a invernali in una finestra di tempo che va dal 15 ottobre al 15 novembre. Se non avete ancora pensato al set di gomme oppure dovete sostituire quelle vecchie e logore, ci sono molte proposte sul mercato che vengono incontro alle vostre esigenze. Fra i marchi premium, per esempio, Goodyear ha rinnovato completamente la sua gamma di pneumatici UltraGrip che comprende modelli dedicati ad automobili ad alte prestazioni, come compatte e city-car, fino ai mezzi commerciali. Veicoli che possono montare gli pneumatici della gamma UltraGrip Performance+, UltraGrip 9+ o UltraGrip Cargo.

ULTRAGRIP PERFORMANCE+ Gli pneumatici Goodyear UltraGrip Performance+ migliorano le prestazioni invernali delle vetture ad alte prestazioni, su asciutto e bagnato, grazie a due importanti tecnologie. La Traction Protect Technology introduce una nuova mescola contenente resina che migliora le capacità di deformazione e ripristino della forma del pneumatico, permettendo di fornire maggiore aderenza in frenata. La Winter Grip Technology consiste in un nuovo mix di mescole che forniscono una maggiore flessibilità della gomma a bassa temperatura, aumentando l’aderenza su neve e ghiaccio.

ULTRAGRIP 9+ Con la gamma UltraGrip 9+, Goodyear presenta uno pneumatico che migliora le sue prestazioni nelle più difficili condizioni invernali assicurando una maggiore resistenza all’usura. La sua tecnologia Mileage Plus protegge lo pneumatico dalle rotture e dal distacco di pezzi di gomma provocati dalle avverse condizioni stradali, garantendo così migliori prestazioni e una miglior resa chilometrica. Anche il modello UltraGrip 9+ è costruito con la Winter Grip Technology, che assicura una più efficace aderenza su neve e ghiaccio.

ULTRAGRIP CARGO Grazie ai vari miglioramenti del disegno del battistrada e delle mescole della gomma, il nuovo Goodyear UltraGrip Cargo per i veicoli commerciali leggeri offre migliori prestazioni di frenata sulla neve con un netto incremento del chilometraggio percorribile rispetto al modello che sostituisce e fornendo maggiore guidabilità e sicurezza ai proprietari dei veicoli commerciali, spesso impegnati nelle più difficili condizioni invernali.

MISURE E DISPONIBILITÀ L’introduzione a listino degli pneumatici UltraGrip Performance+ sarà graduale, con più dell’60% delle misure già disponibili così come tutte le misure di UltraGrip 9+ e UltraGrip Cargo. Per UltraGrip Performance+ le misure variano da 195/45 R16 a 295/35 R21 e 275/40 R22, UltraGrip 9+ è disponibile nelle misure da 155/65 R14 a 205/55 R16, mentre UltraGrip Cargo ha misure da 185R14C e 195/75 R16C a 235/65 R16C.