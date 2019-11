CAMBIO DI STRATEGIA Lo scorso settembre Renault ha presentato la terza generazione di ZOE, una piccola utilitaria 100% elettrica. Come altri grandi produttori la Casa francese offre, per i suoi acquirenti, la possibilità di comprare l’auto, noleggiando la batteria. Una valida alternativa per mettersi al riparo da ingenti costi di sostituzione, dovuti a guasti o malfunzionamenti. Una soluzione pensata inoltre per colmare il divario di prezzo con i più economici modelli a benzina e Diesel. Stando a quanto dichiarato da Renault al magazine britannico Autocar, questa politica ha i giorni contati. I francesi contano infatti di vendere nel Regno Unito la nuova ZOE a prezzo pieno, eliminando la possibilità di sfruttare l’opzione noleggio batteria.

LE MOTIVAZIONI La scelta di Renault UK trova fondamento nell’accresciuto valore residuale dei veicoli elettrici, che consente, secondo il Produttore, l’applicazione di un prezzo di vendita più competitivo. Il cambio di strategia si base inoltre su alcune stime secondo cui, in Gran Bretagna, la nuova ZOE a tre anni dall’acquisto e con all’attivo 58.000 km, avrebbe un valore residuale pari al 42% del suo prezzo iniziale. Numeri che, a quanto pare, hanno convinto il Colosso ad abbandonare l'opzione batteria a noleggio a favore del "full-price". In UK la ZOE attacca di listino a 25.670 £ (29.873 euro), sfruttando un "bonus" governativo di 3.500 £ (circa 4.000 euro). Si tratta di 2.325 £ (2.700 euro) in meno rispetto alla diretta concorrente Nissan Leaf.

E IN ITALIA? Per il momento la scelta di Renault sembra limitata al Regno Unito, nessun cambiamento invece per il listino italiano. Sul sito ufficiale della Casa francese, la piccola ZOE può ancora essere acquistata tramite la formula della batteria a noleggio. Qualora si optasse per questa alternativa, nuova Renault ZOE in allestimento Life Flex può essere vostra anticipando 25.900 euro, con una rata di noleggio di 74 euro/mese. Per acquistare la stessa auto, al netto della batteria, si devono invece sborsare 34.100 euro.