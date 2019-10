Autore:

Dario Paolo Botta

BYE BYE CLIO RS? La notizia è di quelle col botto, secondo Auto Express Renault starebbe seriamente pensato di rimpiazzate la Clio RS con una versione sportiva e performante della Renault Zoe. Si tratterebbe di una vera rivoluzione per il produttore francese. Se tutto venisse confermato, la piccola utilitaria elettrica verrebbe infatti proiettata nell’olimpo delle vetture sportive del Costruttore transalpino. A riguardo il Vice-Presidente del product planning Renault Ali Kasai è stato chiaro: “Dobbiamo essere in linea con le tendenze del mercato dell’auto; dobbiamo reinventare il concetto di vettura ad alte prestazioni. Questo è l’obiettivo di Renault Sport, essere innovativi…ZOE riflette perfettamente i piani, passati e presenti, dell'azienda. L’auto è stata apprezzata da molte persone, l'hanno adorata e tanti altri vogliono comprarla, stando ai feedback che riceviamo”.

PERFORMANTE La base di un’ipotetica Renault ZOE RS potrebbe essere la concept car svelata solo due anni fa al Salone di Ginevra 2017. Quella vettura nasceva direttamente dall’esperienza maturata dal Gruppo francese nel motorsport, in particolare nel Campionato di Formula E. Si trattava di un bolide completamente elettrico, equipaggiato con due diverse unità motrici: una sull’asse anteriore e l’altra su quello posteriore. La Zoe e-sport concept era in grado di sviluppare una potenza complessiva di 454 CV, scattando da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi. Tuttavia il prototipo non vide mai la luce, poiché a quel tempo Renault non era interessata a svilupparne il progetto. Due anni dopo quell’idea potrebbe tornare alla ribalta come un fulmine a ciel sereno, lasciando a bocca aperta gli appassionati del Brand.

DIAMO I NUMERI La versione attualmente in vendita della Renault Zoe monta un pacco batteria con una capacità energetica di 52 kWh, il motore R135, il più brillante in gamma, sviluppa una potenza massima di 135 CV e 245 Nm di coppia massima e raggiunge una top speed di 145 km/h. La Zoe riesce a percorrere, stando ai dati della Casa, fino a 395 km (ciclo WLTP). L’auto si ricarica in circa 29.2 ore tramite la presa domestica, mentre con Wallbox da 7,4 kW il pieno richiede 7 ore. La fast charge in Corrente Continua può essere invece eseguita da stazioni di ricarica Modo 4 con standard CCS Combo2, ripristinando l’80% delle batterie in circa 70 minuti. La nuova Renault Zoe R135, attacca a 29.300 euro. A voi il giudizio su quello che potrebbe essere il folgorante prezzo di un’ipotetica versione RS.