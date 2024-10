Anche Air Jordan guida un'auto elettrica. Italiana e alla Sua... Altezza

Su qualcuno di molto famoso (nel passato, certo, ma anche al giorno d'oggi, tra chi non è più un adolescente) le hypercar elettriche esercitano un certo fascino. Alla Monterey Car Week di agosto aleggiava un piccolo mistero: chi è stato che ha commissionato una Pininfarina Battista Targamerica, anzi l'unica Battista Targamerica esistente sulla faccia della Terra? Mistero svelato, l'ha ordinata tale Michael Jordan da Brooklyn, New York. Professionista della Major League di Baseball dal 1994 al 1995, qualcuno se lo ricorderà anche come discreta guardia tiratrice dei Chicago Bulls. Scherzi a parte: ecco His Airness mentre posa nel parcheggio di un golf club a caso negli States, accanto al CEO di Pininfarina Automobili Paolo Dellachà e alla sua nuova ''fiamma'' (ogni battuta legata ai fatti di cronaca è bandita).

VEDI ANCHE

HIS CAR-NESS L'amore di MJ per le auto sportive affonda le radici all'ultimo decennio del secolo scorso. Celebre l'immagine di Jordan che nel '92 abbandona l'arena delle semifinali della Eastern Conference a bordo di una Ferrari 512 TR, ma dal garage del cestista esploso a North Carolina sono transitate anche fior di Corvette (ZR1 40th Anniversary), Porsche (930 Turbo Cabrio), Mercedes-AMG (SLR), Bugatti (Veyron Sang Noir) e altre bestioline ancora, che se fai una ricerca online ti scende la bava alla bocca. Senza contare che il sei volte campione NBA è fondatore e proprietario di una scuderia di NASCAR, la 23XI Racing.

Pininfarina Battista Targamerica: a prova di leggende NBA

FATTI L'UNO PER L'ALTRO Pininfarina non ha rivelato l'equivalente di quanti appartamenti Jordan abbia pagato per aggiudicarsi l'unica Battista con un tetto in stile targa. Cioè una carrozzeria che a un cliente della statura del ''più grande atleta nordamericano del XX secolo'' (ESPN) di certo agevola le operazioni di imbarco/rullaggio/disimbarco. E che indipendentemente da chi impugna il suo volante, ha indubbiamente un aspetto fantastico. La combinazione cromatica di argento e blu, in contrasto con gli interni rivestiti di marrone chiaro, abbina un'idea di potenza (1.900 CV sviluppati da 4 motori elettrici, uno per ruota) a un'eleganza senza tempo. Un'ottima combinazione anche per un capo sportivo, altra materia della quale Air se ne intende.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/10/2024