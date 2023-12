Auto dell'anno 2023: le nomination di Tommaso

È stato un 2023 non particolarmente abbondante. Poche macchine, poche emozioni, pochi viaggi. Insomma: dodici mesi non entusiasmanti ma che certamente mi hanno comunque permesso di mettere mano e piede su alcune delle automobili più interessanti del momento. Fare mente locale alla ricerca delle mie tre preferite non è stato dunque un compito particolarmente complicato, anzi, mi sono ben presto ritrovato in una scelta praticamente scontata. Già lo anticipo: nessuna italiana presente in lista. Non ho avuto la fortuna di poter ''testare'' le nostre eccellenze e andrò quindi a parare su prodotti tedeschi; anglo-tedeschi; italo-americani. C'è un po' di contaminazione, quindi.

La scommessa di un SUV di lusso ad alte prestazioni poteva sembrare vent'anni fa un azzardo bello e buono. Quasi una provocazione. Bene, due decadi dopo possiamo tranquillamente dire che questa scommessa non solo è stata vinta ma ha permesso a Porsche di salvare (l'allora) suo presente, di costruirsi un solido futuro e di preservare il proprio passato. La nuova Cayenne (qui la prova) è una macchina incredibile: ha una aspetto gradevole, una tecnologia di bordo molto avanzata e, soprattutto, motori V6 o V8 benzina. La versione S (quella che più ho apprezzato) monta uno spettacolare 4.0 litri a 8 cilindri da 474 CV e 600 Nm di coppia. Unito a un cambio automatico a 8 rapporti e a un nuovo sistema di sospensioni a controllo elettronico, tutto ciò dà un comportamento dinamico di altissimo livello. Anzi, tutta questa tecnica quasi nasconde le reali dimensioni e il peso del veicolo. Grandissimo lavoro da parte di Porsche.

20 anni di Bentley Continental GT: la Speed del 2023 vista di 3/4 anteriore

Forse l'auto più sorprendente di questo 2023. ''Eh ma è un barcone''. Vero, certamente la Bentley Continental GT non è la prima che ti viene in mente quando pensi a un'automobile ad alte prestazioni e il suo stile è un po' spudorato. Tutto vero. Ma sotto il cofano pulsa un 6.0 litri W12, l'ultimo della sua specie. Dopo di lei, addio: il progetto fortemente voluto da Ferdinand Piech andrà in pensione. Per sempre. Ma come va? Beh, molto bene: è perfetto per assolvere ai compiti di Gran Turismo che quest'auto intende esprimere. Si prova un gran gusto a guidarla in quanto, sebbene le dimensioni siano importanti, le qualità dinamiche non le mancano. Merito anche di un sistema di sterzatura integrale che riduce ''virtualmente'' gli ingombri migliorandone l'agilità. Il ''dodici'' è sorprendentemente silenzioso ad andature regolari e privo di qualsiasi vibrazione. Che capolavoro. Chapeau!

Ram 1500 TRX

Non ve lo aspettavate, vero? Eppure il RAM 1500 TRX non è solo tra le automobili americane per antonomasia. Non ti permette solo di guardare dall'alto verso il basso qualsiasi altro veicolo per strada (eccetto i TIR). E non solo vi consente di caricare pressoché qualsiasi strumento per il vostro tempo libero (siano sci, moto o altro). No, quest'auto ha un segreto ed è il suo motore: un 6,2 litri V8 da 702 CV e 880 Nm di coppia massima. Ebbene si, siamo di fronte a un bestione in tutti i sensi. Si guida bene? Mah, insomma. Però ''chissenefrega''. Perché l'accelerazione è devastante e il caratteristico fischio del compressore volumetrico, che si fa sentire con un entusiasmo irresistibile, trasmette ogni istante al volante del TRX un'esperienza che vale la pena di provare. Credetemi, è di un divertimento incredibile e poi con quelle sospensioni e gli pneumatici tassellati si va pressoché ovunque. Pazzesca.

