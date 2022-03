Batterie usate: smaltimento? No, centrale elettrica portatile

Dalla partnership tra Jaguar e Off Grid Energy, l'idea di riciclare le batterie di I-Pace per generare elettricità anche domestica

Quando sei isolato dalla rete elettrica, ma hai l'asso nella manica. O meglio, il giusto pacco batterie nella cassetta degli attrezzi. Jaguar Land Rover annuncia una partnership con la società britannica di sistemi di alimentazione Off Grid Energy: obiettivo, quello di creare una centrale elettrica portatile direttamente dagli accumulatori in disuso - degradati oltre la soglia per l'uso automobilistico - di Jaguar I-Pace. Gli impieghi? Tutti quello che vi vengono in mente, dalla casa a un'altra auto elettrica.

POWERBANK Chiamato Battery Energy Storage System, o ESS, il pacco agli ioni di litio da 125 kW riutilizza fino all'85% della batteria ex I-Pace, inclusi cablaggio e moduli. Anche i materiali e i componenti rimanenti vengono essi stessi riciclati. Altro elemento delle credenziali di sostenibilità dell'ESS è l'uso di pannelli solari per caricare il dispositivo: il sistema è dotato di connettori di ricarica per auto elettriche di tipo 2 per rigenerare i veicoli a velocità fino a 22 kWh. Non solo: si dice abbia autonomia per produrre elettricità per una comune abitazione familiare fino a una settimana.

MOTORSPORT La centrale elettrica portatile Jaguar - Off Grid Energy è già disponibile in UK per il noleggio commerciale ed è già stata utilizzata per alimentare il box auto e il sistema diagnostico della monoposto del Jaguar TCS Racing durante i test di Formula E di quest'anno.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/03/2022