Incentivi a diesel e benzina Euro 6 esauriti entro oggi?

I fondi per la terza fascia di emissioni calano a vista d'occhio: entro fine maggio, il bonus per le endotermiche sarà un ricordo

Anno nuovo, fenomeno vecchio. Il Governo apre i rubinetti, ma nettare e ambrosia scorrono copiosi giusto la frazione di un secondo, e il popolo - o gran parte - che rimane a bocca asciutta. Incentivi 2022 per auto endotermiche benzina o diesel (e full hybrid, e mild hybrid, e con carburanti alternativi) verso esaurimento. A giugno (o prima) saremo daccapo.

CLESSIDRA A disposizione per le prenotazioni da mercoledì 25 maggio, nella mattina di venerdì 27 maggio dei 170 milioni di euro stanziati, come da decreto, in favore dell'acquisto di modelli dal grado di emissioni CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, ne rimane circa un terzo, ovvero meno di 60 milioni di euro. Non occorre una laurea in matematica per realizzare come il montepremi possa esaurirsi oggi stesso. Al più tardi, entro il weekend. Seguiranno aggiornamenti.

RICCHEZZE ELETTRICHE A un ritmo inferiore calano invece i fondi destinati a ibride plug-in (21-60 g/km) e full electric (0-20 g/km), categorie per le quali restano a disposizione, rispettivamente, 193 milioni di euro (+10 milioni di euro per il car sharing) e 205 milioni di euro (+11 milioni di euro per il car sharing).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/05/2022