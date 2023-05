Hyundai Motor Group rinnova la collaborazione con FIFA

Le affiliate di Hyundai Motor Group (Hyundai Motor Company e Kia Corporation) hanno annunciato il rinnovo delle loro rispettive partnership con FIFA fino al 2030, con l’ingresso nella collaborazione di Boston Dynamics e Supernal, consociate del Gruppo (qui nuova Hyundai Kona 2023). Le partnership riguarderanno un ampio ventaglio di eventi FIFA, come l’attesissima FIFA Women’s World Cup 2023TM e la FIFA World Cup 2026TM.

Hyundai Motor Group insieme a FIFA

PARTNERSHIP CONSOLIDATA Per l’occasione, si è tenuta una cerimonia di firma a Zurigo (Svizzera), in cui il Presidente FIFA Gianni Infantino e Karl Kim - Presidente di Hyundai Motor Group - hanno ufficialmente siglato l’accordo che simboleggia l’impegno comune dei due partner per rendere il calcio veramente globale. ''Siamo felici di continuare la nostra consolidata partnership con Hyundai e Kia. Nel corso degli anni, hanno costantemente dimostrato il loro impegno nel sostenere la FIFA e apprezziamo la loro dedizione nel migliorare l’esperienza complessiva dei nostri tornei'', ha dichiarato il Presidente di FIFA Gianni Infantino.

MOBILITY PARTNER ''A nome di Hyundai Motor Group, siamo onorati di rinnovare la partnership con la FIFA, rafforzando così il nostro impegno di lunga data nel mondo del calcio'', ha aggiunto Karl Kim, Presidente di Hyundai Motor Group (qui la prova di Hyundai Ioniq 5). In qualità di official mobility partner di FIFA, Hyundai e Kia continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire operazioni di trasporto nel corso di eventi e competizioni mondiali. Grazie alla loro ampia rete di distribuzione globale, le due case automobilistiche forniranno una gamma completa di veicoli in grado di soddisfare tutte le esigenze di trasporto di FIFA, consentendo lo spostamento di squadre, ufficiali e personale.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 29/05/2023