Hollywood segreta: come si distruggono le auto in un film? Video

Grazie all'aiuto del team di JEM FX, scopriamo come si realizzano le scene più adrenaliniche in cui le auto vengono fatte a pezzi

Cinema e auto, un binomio che fa subito pensare a inseguimenti, corse selvagge e imprese mozzafiato. Non tutti sanno però che distruggere auto in una pellicola è un vero e proprio lavoro. Esistono infatti degli specialisti - che dietro lauto compenso - si assicurano che quei veicoli vengano danneggiati esattamente come desiderano i registi e produttori (qui il video dell'inseguimento di 007 No Time to Die). Il video YouTube pubblicato di recente dal canale Insider, ci porta alla scoperta del mondo di JEM FX, una delle società a cui Hollywood si è affidata per realizzare alcune scene del film di arti marziali Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli.

AUTO SOTTILETTA In una delle sequenze più emozionanti del film si può vedere un autobus in fuga per le strade di San Francisco passare sopra un gruppo di auto tra cui una BMW i8 e una Porsche 944, appiattendole quasi del tutto. Per ottenere l’effetto ''sottiletta'', JEM ha dovuto intervenire sui montanti anteriori delle auto, indebolendo le strutture portanti e di rinforzo, come i montanti. Le modifiche erano praticamente invisibili dall'esterno, ma consentivano al tetto di ogni veicolo di comprimersi istantaneamente appena entrato in contatto con l’autobus.

Le auto ''distrutte'' nel film Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli

TAGLIA E CUCI Altri trucchi ''del mestiere'' includono il montaggio di pannelli rimodellati in alluminio morbido che possono accartocciarsi negli scontri o quando vengono colpiti. Questa tecnica è stata utilizzata per esempio in Ghostbusters: Afterlife, nella scena iniziale in cui il fantasma insegue il Dott. Egon Spengler. Nel video, JEM spiega come tagliare e modificare i cofani delle auto, in modo che quest’ultimi possano accartocciarsi su sé stessi quando il veicolo colpisce un muro o un'altra macchina. Ovviamente, scoprire questi trucchetti ''segreti'' rovina un po’ la ''magia'' del cinema, ma se acrobazie e carambole stuzzicano il vostro interesse, il consiglio è di gustarsi istante per istante questo video.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 03/10/2022