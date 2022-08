Auto elettriche a 100 euro al mese: il piano della Francia

È un dato di fatto: le auto elettriche sono ancora troppo care e fuori dalla portata dei meno abbienti. Nei primi sette mesi del 2022, in Francia, la loro quota di mercato si è attestata al 12%. Per dare impulso alla transizione energetica il Governo di Emmanuel Macron starebbe studiando piani di leasing sovvenzionati dallo Stato, per noleggiarle a 100 euro al mese. Un piano preciso di attuazione ancora non c'è, ma l'annuncio del ministro del bilancio francese Gabriel Attal fa seguito alla promessa fatta dal Premier Francese in campagna elettorale lo scorso aprile, di rendere i veicoli a emissioni zero più accessibili.

Gruppo Koelliker ed Emeren, accordo per l'infrastruttura di ricarica in Italia

VEDI ANCHE

WORK IN PROGRESS L'euto elettrica a 100 euro al mese sarebbe molto più appetibile rispetto alle formule d'acquisto, già sostenute da sussidi fino a 6.000 euro per per i veicoli elettrici fino a 47.000 euro di prezzo. Una data di lancio per il piano francese non è ancora stata fissata, ma Attal ha affermato che il governo sta lavorando per vedere quanto velocemente potranno essere disponibili il sussidio e i veicoli che potranno beneficiarne.

Fonte: Bloomberg

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/08/2022