MULTI MOBILITY Automobilista, ma anche motociclista, scooterista, ciclista. Da qualche mese, con ogni probabilità, pure occasionale monopattinista. È sempre la stessa persona, è l'italiano medio, un individuo cioè che passa da un mezzo all'altro - preferibilmente privato anziché pubblico - già nel corso della suo giornata. Ecco perché Europ Assistance confeziona ora una proposta - Mobilità NoProblem - che si focalizzi sull'utente ancora prima che il veicolo.

AUTO? BICI? NO PROBLEM Da un recente studio Doxa commissionato da Europ Assistance Italia per indagare le abitudini di mobilità delle persone in Italia (abitudini che in seguito allo scoppio dell'emergenza Coronavirus sono cambiate profondamente) emerge come l’auto sia ancora il mezzo di spostamento principale, ma anche che quasi il 70% del campione, durante la sua giornata, utilizza almeno tre mezzi di trasporto. Non solo: il tasso di mobilità sostenibile, che comprende la somma degli spostamenti a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici, raggiunge nel 2020 il 37%. Europ Assistance Mobilità NoProblem la polizza che per la prima volta mette dunque al centro la persona. Che lo spostamento avvenga in auto, in moto, in scooter o in bicicletta, l’assistenza è sempre garantita.

L'OFFERTA Mobilità Noproblem si compone di un pacchetto base, rivolto a chi si muove prevalentemente in città, che può essere integrato con una serie di garanzie opzionali. Rientrano nell'offerta standard l’assistenza stradale ai mezzi ad uso privato (auto, bici, moto e scooter) e la ricarica on site per le auto elettriche. Inoltre, per garantire la libertà di movimento in caso di fermo del veicolo di proprietà per guasto o incidente, in partnership con Share Now e MiMoto Europ Assistance offre la possibilità di avvalersi di un’auto o uno scooter in sharing, in alternativa alla più tradizionale auto sostitutiva.

INFORTUNIO? Nell’offerta base è inclusa anche l’assistenza alla persona: in caso di incidente stradale (inclusi gli incidenti in monopattino elettrico) la polizza garantisce l’invio di un fisioterapista a domicilio, la copertura RC e Tutela Legale per i danni cagionati a terzi, oppure per coprire le spese in caso di controversie legate alla circolazione, quando si è alla guida di un mezzo di micro mobilità o di una bicicletta. Tra le garanzie opzionali figurano invece la copertura infortuni al conducente e una serie di prestazioni di assistenza domiciliare, sanitaria e non (invio di una colf, babysitter o il prelievo del sangue).

CONTATTI Grazie a MyClinic, la piattaforma digitale di Europ Assistance dedicata alla salute, è possibile avere un medico sempre a disposizione anche in video consulto. Per semplificare la user experience del cliente, alla classica modalità di contatto telefonico con la Centrale Operativa 24h, si affianca l’utilizzo della chat tramite WhatsApp.