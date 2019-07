Autore:

Dario Paolo Botta

NOLEGGIO IN VACANZA L’estate infuria e le mete turistiche iniziano ad affollarsi di vacanzieri pronti a godersi il meritato riposo. In occasione dell’esodo verso mare e montagna le principali compagnie di autonoleggio non si fanno cogliere impreparate, mettendo a disposizione dei clienti pacchetti e offerte speciali per affrontare al meglio il boom delle prenotazioni. In questo articolo abbiamo messo sotto la lente d’ingrandimento alcune tariffe agevolate proposte da: Hertz Italia e AVIS.

L’OFFERTA DI HERTZ ITALIA Variegata e ampia la proposta estiva di Hertz Italia, articolata su due diversi pacchetti pensati per le vacanze. Oltre alla consueta Selezione Italia - che offre al cliente un parco vetture unico ed esclusivo con modelli Maserati, Abarth, Alfa Romeo e Fiat - Hertz mette a disposizione due offerte speciali: Hertz Connect e Hertz Weekend a 10 €.

WI-FI GRATUITO Hertz Connect permette di sfruttare il WI-FI di bordo gratuitamente, utilizzando uno specifico device che consente di accedere, senza alcun limite e per tutta la durata del viaggio, alla rete 4G italiana. Hertz Connect può essere attivato iscrivendosi al programma fedeltà Gold Plus Rewards, che offre la possibilità di acculare punti ed evitare code al momento del ritiro della vettura. Le limitazioni dell’offerta riguardano principalmente la durata del noleggio, che deve essere superiore ai 28 giorni e la spesa complessiva non deve essere minore di 250 euro.

WEEKEND A 10 € Herzt Italia non ha dimenticato coloro che si muovono durante il finesettimana. Con l’offerta speciale Weekend a 10 € si può partire per le mete delle vacanze, sfruttando i vantaggi delle tariffe agevolate Hertz. Con 10 euro al giorno si possono apprezzare le bellezze naturalistiche dello stivale, viaggiando senza pensieri dal venerdì al lunedì e senza alcun limite di chilometraggio. Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente sul sito Hertz Italia o telefonando allo 199122211, l’offerta è già attiva e si applica sulle vetture del segmento A e B.

LE PROPOSTE DI AVIS AVIS articola la sua offerta per le vacanze su tre diversi pacchetti, che offrono al cliente riduzioni sul costo di noleggio, coprendo i mesi più caldi dell’estate 2019, da agosto fino a novembre. I vantaggi coinvolgono principalmente coloro che decidono di mettersi al volante per attraversare la penisola da nord a sud e viceversa, grazie ad AVIS Estate al Nord Italia e AVIS OneWay Nord-Sud. L’offerta si completa con AVIS Travellers Club. Di che si tratta?

DALLE ALPI…ALLO STRETTO Con il pacchetto AVIS Estate al Nord Italia se si prenota entro il 31 agosto 2019 è possibile sfruttare dal 1° agosto al 7 settembre di una riduzione del 15% sulla componente tempo e chilometraggio per ritiri effettuati nel Nord Italia (Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia). L’offerta si applica a tutte le vetture della flotta AVIS a esclusione delle auto Prestige. Con AVIS OneWay Nord-Sud si scende (e risale) invece la penisola a soli 4,99 euro al giorno (con chilometraggio illimitato e copertura assicurativa base), per un viaggio della durata massima di due giorni e per auto del segmento A-B-C-D. Le prenotazioni per sono aperte fino al 7 agosto 2019 per il ritiro dell’auto nel Nord Italia e riconsegna in Sicilia, Calabria, Campania o Puglia. Per risalire lo stivale sempre a 4,99 euro l’offerta è invece valida fino al 30 novembre 2019.

AVIS TRAVELLERS CLUB L’offerta di AVIS si completa con Travellers Club, il pacchetto speciale dedicato a coloro che macinano tanti chilometri nel periodo estivo. È previsto un 10% di sconto sulla migliore tariffa AVIS disponibile abbinata ad uno sconto del 50% sui servizi di navigazione GPS (Sardegna esclusa). Iscrivendosi al Travellers Club è possibile inoltre riconsegnare la vettura in una città diversa da quelle del ritiro, modificando senza costi aggiuntivi la prenotazione. Il pacchetto offre inoltre un voucher del valore di 15 euro a partire dal terzo noleggio effettuato con AVIS e un bonus fedeltà da 100 euro se si noleggia entro 60 giorni dall’iscrizione ad AVIS Travellers Club. Per attivare il servizio basta iscriversi (gratuitamente) al form AVIS Preferred.