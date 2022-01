Inquinano più del dichiarato: addio incentivi per le auto plug-in hybrid

Uno studio sulle emissioni reali convince il Canton Vallese in Svizzera a ritirare i sussidi per le auto plug-in hybrid

Non è la prima volta che le auto ibride ricaricabili finiscono nel mirino. Circa un anno fa era stato l'ente indipendente Transport and Environment ad analizzare le emissioni reali delle plug-in hybrid, rilevando emssioni di CO2 superiori al dichiarato fino all'89% in condizioni ottimali e fino a 8 volte maggiori con batteria scarica. Ora una nuova ricerca firmata dall'ingegner Marc Müller della svizzera Impact Living, commissionata dalle autorità del Canton Vallese, indica da parte delle auto in questione una quantità emessa di CO2 da 2 a 3 volte più alta di quanto indicato sulla carta. Risultato: la regione svizzera ha deciso che revocherà i sussidi per l'acquisto delle ibride plug-in.

AVANTI TUTTA SULL'ELETTRICO Secondo Müller: ''È come se i fast food vi dicessero che un cheeseburger è sano perché dentro c’è un po’ di cetriolo''. L'ingente peso aggiuntivo determinato dalla doppia motorizzazione e dal pacco batterie avrebbero un impatto molto negativo sui consumi, e anche ricaricando ogni giorno la batteria, le emissioni di CO2 resterebbero comunque il doppio, se non addirittura il triplo, rispetto a quelle annunciate dai produttori. La conclusione è la medesima alla quale era giunta nel 2020 Transport and Environment: di lasciar perdere le plug-in hybrid per orientarsi direttamente sulle auto elettriche al 100%. Ma anche su questo ci sono pareri discordanti: leggete per esempio lo studio divulgato da Volvo/Polestar e quanto detto dal presidente di Toyota Akio Toyoda...

Fonte: TV Svizzera

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/01/2022