Doroni Aerospace H1: completato il volo di prova con equipaggio

Doron Merdinger, fondatore e proprietario della Doroni Aerospace ha completato con successo il primo volo di collaudo dell’H1, un eVTOL, un veicolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (qui le auto volanti di Hyundai). Si tratta della prima azienda a completare con successo un volo di prova con equipaggio sul territorio degli Stati Uniti. ''Sono assolutamente entusiasta del lavoro svolto dal nostro team per completare il primo volo di prova con equipaggio di un eVTOL 2 posti […] Sembrava davvero di galleggiare su un cuscino d'aria, sperimentando un livello di libertà ed eccitazione che non ha eguali'', ha commentato Merdinger al termine del volo di prova.

AEROVEICOLO ELETTRICO Il test si è svolto con un eVTOL prototipale ribattezzato Doroni Aerospace H1. Una volta pronto per il lancio sul mercato, l'azienda stima che l’H1 avrà un'autonomia di circa 100 km. Con il miglioramento incessante della tecnologia delle batterie, Doroni Aerospace spera di portare la percorrenza a circa 161 km. Inolte, Merdinger ha confermato che l'H1 sarà in grado di raggiungere una velocità massima di 225 km/h (160 km/h in crociera) e volare a un’altezza di un centinaio di metri dal suolo. Il suo peso al decollo? Solo 750 kg. I prezzi della versione definitiva dovrebbero aggirarsi attorno ai 350.000 dollari (313.000 euro al cambio attuale).

VEDI ANCHE

Doroni Aerospace H1 a terra

DEBUTTO NEL 2025 Grazie all’alimentazione elettrica, Doroni Aerospace H1 rientra nella categoria dei veicoli a zero emissioni. Proprio come le vetture elettriche, l’H1 si ricarica da una presa di corrente ad alta potenza, che consente di ripristinare l’80% di carica in 15-20 minuti. Osservando però i tecnici nell’hangar con le loro cuffie di protezione, è facile immaginare che i rotori dell’H1 al massimo regime siano piuttosto rumorosi. Al momento, Doroni Aerospace H1 è uno dei pochissimi velivoli eVTOL commerciali in fase di sviluppo negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Il suo debutto ufficiale sul mercato è fissato per il 2025.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 14/07/2023