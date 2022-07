Vacanze in auto? Ecco i giorni peggiori per mettersi in viaggio

La partenza intelligente? Quella che avresti dovuto fare prima che iniziassero i mesi di luglio e agosto, ormai è tardi, tocca attendere settembre. Scherzi a parte: a volte, le date delle vacanze estive sono gli altri a sceglierle per noi. Ci resta l'opportunità di scegliere l'orario a cui lasciarsi la città alle spalle: è già una strategia, spesso, risolutiva. Il Piano Estivo della Polizia Stradale è pronto: pattuglie in allerta su tutta la rete autostradale in vista del bimestre critico. In senso climatico, così come in chiave viabilità. In calce all'articolo, in formato PDF, il calendario del traffico intenso relativo a luglio 2022: nessuna sorpresa, ma stamparne due o tre coppie e affiggerle in tinello, in bagno, in auto, male non farà neanche quest'anno.

VEDI ANCHE

UN MESE COLORATO Il calendario assegna un colore a ogni giorno del mese, dividendolo per fascia mattutina e fascia pomeridiana, specificando inoltre quali divieti di circolazione ai mezzi pesanti sono di volta in volta in vigore. Sotto stretta osservazione, tutti e quattro i fine settimana del mese di luglio non ancora passati agli archivi. La temperatura segue una curva di crescita costante: dal giallo in tinta unita del weekend dell'8-9-10 luglio al rosso acceso dei giorni 29-30-31 luglio. La Stradale, in ogni caso, esclude l'eventualità - anche per effetto dell'interruzione di gran parte dei cantieri - di un traffico talmente intenso da richiedere il bollino nero: il worst case scenario è solo rimandato, appuntamento per i bollenti fine settimana di agosto.

Allegato Dimensione Calendario traffico intenso Luglio 2022 262 Kb

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/07/2022