Nasce CA Auto Bank, l'erede naturale di FCA Bank

Oggi nasce CA Auto Bank, Gruppo bancario internazionale presente in 17 Paesi europei e in Marocco, frutto dell’evoluzione di FCA Bank. La nascita della nuova Banca, controllata da Crédit Agricole Consumer Finance fa seguito agli accordi tra il Gruppo francese e Stellantis, annunciati nel 2021, nell’ambito della riorganizzazione delle partnership finanziarie delle due società. L’obiettivo di CA Auto Bank è diventare uno dei principali player indipendenti e multibrand del finanziamento e leasing di veicoli e del settore della mobilità (qui l'approfondimento sulle alternative all'acquisto dell'auto).

La presentazione ufficiale di CA Auto Bank

FOCUS SULLA MOBILITÀ GREEN CA Auto Bank si pone come la nuova ''banca della mobilità per un pianeta migliore'' focalizzata sulla transizione energetica per rendere l’accesso ai veicoli a zero e basse emissioni sempre più democratico e alla portata di tutti. La Banca si presenta con un’offerta completa di soluzioni finanziarie, assicurative e di noleggio, collaborando con oltre 30 prestigiosi marchi, attivi in diversi settori della mobilità. Le partnership spaziano da Case iconiche come Ferrari, Tesla, Mazda, Aston Martin, McLaren, Lotus e Morgan, a brand automotive più recenti come VinFast, DR Automobiles, Aiways, XEV, ElectricBrands e Invicta Electric, attivi nel mercato dei veicoli elettrici e non solo. A questi si aggiungono diversi distributori e dealer multimarca, oltre ai rivenditori Stellantis, che CA Auto Bank continuerà a supportare. La Banca estenderà gradualmente il proprio raggio d’azione a tutti i settori della mobilità, compresi nautica e agricoltura. CA Auto Bank accelererà il processo di trasformazione elettrica iniziato da tempo. Per realizzarlo, la Banca propone un’ampia gamma di prodotti finanziari flessibili, pensati per incoraggiare l’adozione dei modelli di nuova motorizzazione. In parallelo proseguirà lo sviluppo di formule di mobilità per guidare green, proposte da Drivalia, la società di mobilità del gruppo CA Auto Bank (qui l'approfondimento).

VEDI ANCHE

Presentazione ufficiale CA Auto Bank

PERCORSO DI CRESCITA ''Siamo orgogliosi della nascita di CA Auto Bank e di integrare il 100% delle sue attività, insieme a quelle di Drivalia, all’interno del gruppo Crédit Agricole Consumer Finance. Questa è un’occasione unica per noi, che contribuisce grandemente alla nostra ambizione di essere leader della mobilità verde in Europa'', afferma Stéphane Priami, Presidente di CA Auto Bank e CEO di CA Consumer Finance. ''Questo nuovo inizio costituisce la naturale evoluzione del progetto che abbiamo portato avanti finora. La storia di CA Auto Bank inizia quasi un secolo fa, con la nascita di SAVA, una delle prime società finanziarie in Europa, creata nel 1925 a Torino allo scopo di aiutare le persone ad acquistare un’automobile […] Questo è solo l’inizio di un percorso di crescita, che ci porterà ad essere l’unico attore indipendente in Europa, specializzato nei servizi finanziari per la mobilità a 360°'', sottolinea Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 04/04/2023