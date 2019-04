Autore:

Giulia Fermani

GUIDA SICURA SECONDO BOSCH 3 rettilinei, 13 curve e oltre 2,5 km di circuito per apprendere tutto quello che c’è da sapere sulla guida sicura. E’ questo il progetto della scuola di formazione Bosch TEC; un corso di guida sicura della durata di un giorno all’Autodromo di Franciacorta, a Castrezzato (BS), aperto a privati e aziende. La particolarità? L’auto la mettete voi. Previo controllo per garantirne lo stato di buona salute e idoneità, ca va sans dire.

IL CORSO I nuovi corsi di guida sicura della Scuola di Formazione Bosch TEC (Training, Esperienze, Competenze) si comporranno di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche insieme al pilota Gian Maria Gabbiani, impegnato ora nel Campionato Italiano TCR DSG Endurance al volante di una Volkswagen Golf GTI. Dopo aver imparato i fondamenti teorici della guida sicura; corretta posizione di guida, tecniche di sterzata, dinamica del veicolo e trasferimenti di carico, sistemi di sicurezza attiva e passiva, si passa in pista per la parte pratica del corso Bosch. Qui, i partecipanti si cimenteranno in esercitazioni su fondi a bassa aderenza: sottosterzo, sovrasterzo, slalom, skid, frenata d’emergenza con evitamento di un ostacolo, frenata differenziata. Per iscriversi visitare il sito Bosch TEC.