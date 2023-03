Bentley col vento in poppa, mai come oggi gli affari vanno a gonfie vele

Un 2022 da record per Bentley, che ha annunciato come quello appena passato sia stato il miglior anno di vendite e profitti fino ad oggi con un utile operativo di 708 milioni di euro - un aumento di 319 milioni di euro rispetto al 2021 - e vendite record di veicoli, che hanno raggiunto le 15.174 unità. Rispetto al 2018, l'utile operativo è in crescita di quasi 1 miliardo di euro. Il 2022 ha visto una crescita dell'82% degli utili rispetto a una crescita del volume del 4%. Si vede che di milionari ce ne sono ancora un bel po’ in giro, con capacità di spesa molto elevata, da potersi permettere una delle preziose supercar di Crewe. L'anno scorso è stata anche la prima volta che la Casa inglese ha venduto più di 15.000 esemplari in un solo anno. Il rientro sul totale delle vendite (ROS), una misura dell'efficienza con cui un'azienda trasforma le vendite in profitti, è aumentato al 20,9% dal 13,7% nel 2021, il più alto nei 104 anni di esistenza di Bentley.

Risultati commerciali Bentley: ottimo 2022 grazie anche a Continental GTC LA SPINTA VIENE DAI MODELLI PIÙ ESCLUSIVI Questo aumento può essere attribuito agli acquirenti che scelgono modelli particolarmente personalizzati, insieme a un aumento dei modelli in edizione limitata e delle one-off. Queste cifre sono fondamentali poiché Bentley sta reinvestendo una parte significativa dei suoi profitti nella sua strategia Beyond100, che la vedrà diventare un marchio completamente elettrico. A partire dal 2026, lancerà cinque nuovi modelli elettrici nel corso di cinque anni. Questo è anche un momento di transizione; l'ultimo motore endotermico W12 dovrebbe essere costruito nell'aprile 2024, dopodiché si chiuderà per sempre un pezzo di storia del costruttore britannico, che una gamma completamente elettrificata entro il 2030.

Risultati commerciali Bentley: forte spinta dai modelli più esclusivi e one-offSODDISFAZIONE E IMPEGNI DEL CEO BENTLEY “Sin dal punto più basso del 2018, l'intero team di Crewe ha lavorato intensamente per ristrutturare il modello di business, parallelamente al lancio successivo di nuovi modelli e funzionalità leader del segmento. L'anno scorso ha segnato una pietra miliare in questo viaggio”, ha affermato Adrian Hallmark, Presidente e CEO di Bentley. “Dal 2018 è stata raggiunta un'inversione di tendenza di quasi 1 miliardo di euro, nonostante un periodo senza precedenti di interruzioni e crisi tra cui Brexit, Covid, fornitura di semiconduttori, Ucraina e instabilità economica del Regno Unito”. Hallmark ha aggiunto che la società ha creato un modello di business sostenibile con un punto di pareggio del 65% della sua capacità produttiva. E a proposito di vendite, la Continental GT e la GTC hanno rappresentato quasi un terzo delle vendite complessive di Bentley lo scorso anno. La GT Speed ​​rappresentava il 31% di tutte le vendite in Europa. La Flying Spur ha registrato il 28% delle vendite totali e Bentley ha sottolineato che il lancio della variante ibrida ha svolto un ruolo fondamentale in questo.

Risultati commerciali Bentley: successo per la Flying Spur con motore ibridoNUOVI ORDINI E SHOWROOM IN AUMENTO L’apertura di nuovi dealer sul territorio europeo, come quello recente di Roma, è un altro segnale tangibile della nuova forza di Bentley. Gli ordini per il 2023 si stanno già accumulando e da Crewe affermano che stanno monitorando da vicino l'aumento dei “fattori volatili e di rischio”, che interpretiamo come condizioni economiche globali. “Manterremo l'attenzione sul valore del cliente piuttosto che sul volume delle vendite e adatteremo il nostro piano in base alla situazione del mercato emergente”, ha concluso Hallmark. Insomma, il lussuoso brand anglosassone viaggia con il vento in poppa e i risultati lo dimostrano ampiamente.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/03/2023