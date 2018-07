Autore:

Lorenzo Centenari

C'È L'ACCORDO Nessun disagio per chi tra lunedì e domenica si metterà in viaggio. In seguito all'accordo tra Autostrade per l'Italia e sindacati di categoria, lo sciopero del personale annunciato la scorsa settimana per le giornate del 22 e 23 luglio 2018 è stato revocato. In uno dei primi weekend da bollino rosso, niente disservizi. Ma il rischio code resiste. Attenzione perciò a programmare con scrupolo l'orario di partenza.

TUTTI AL LAVORO A informare che lo sciopero è stato annullato sono in forma unitaria le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl. “Raggiunto accordo inerente contrattazione di secondo livello e revocato sciopero nazionale del 22 e 23 luglio del personale della rete Aspi – Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate”, recita il comunicato congiunto.

PIÙ GARANZIE Più in particolare, Autostrade riconoscerà alle organizzazioni sindacali il mantenimento degli attuali livelli occupazionali almeno fino al 2021, inoltre l’avvio sia di un processo di ricambio generazionale, con conseguente stabilizzazione di personale dal bacino degli stagionali, sia di un percorso di valorizzazione delle professionalità, mediante il potenziamento dei servizi di assistenza al traffico, all’utenza e commerciale.

APERTI H24 Concordato anche il mantenimento del presidio 24 ore su 24 di tutti i caselli autostradali della rete Aspi, alla quale compete il 50% dell'intero network nazionale. Ottenute le garanzie richieste, il personale turnista degli esattori del pedaggio, degli impianti, del centro radio informativo e degli ausiliari alla viabilità sarà domenica e lunedì regolarmente al proprio posto.