MULTA SALATA… Che il sistema Autopilot di Tesla fosse all’avanguardia è risaputo, che aiutasse anche a evitare multe stradali è invece meno noto. Cinque mesi fa il proprietario di una Tesla Model 3, fermato dalla polizia dell’Indiana e sanzionato con un’ammenda di 171 dollari per aver imboccato una curva senza attivare l’indicatore di posizione, è riuscito a vincere il ricorso contro le autorità a Stelle e Strisce. il guidatore ha portato a sua difesa proprio il video registrato dalla TeslaCam, il sistema che utilizza le telecamere del sistema Autopilot.

So my @Tesla Model 3 continues to save me more $$ @elonmusk. I was issued $171 no turn signal ticket & #dashcam was able to get it dismissed. See reflection on truck’s tailgate pic.twitter.com/QH7BVDfxMG