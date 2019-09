Autore:

Dario Paolo Botta

CARO BATTERIE Vi siete mai chiesti quanto costino le batterie installate su un'auto elettrica? Beh se non ve lo siete mai domandato, la risposta è molto. Gli accumulatori agli ioni di litio di ultima generazione possono infatti incidere per il 60% sul prezzo finale di un EV, e quindi sulla sua appetibilità. Sulla scorta di quanto appena detto, l’Amministratore delegato di Jaguar-Land Rover Ralf Speth ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni, che sembrano sconfessare l’ipotesi di un eventuale abbassamento dei prezzi delle batterie al litio: “nei prossimi 3/5 anni non ci sarà alcuna riduzione del costo delle batterie” ha chiosato il CEO tedesco.

IL PROBLEMA RICARICA Nonostante non prospetti un miglioramento a breve termine sul fronte delle batterie, Speth è convinto che la mobilità del futuro sia necessariamente elettrica: ritiene infatti che per rendere più accessibile al grande pubblico l’auto elettrica sia fondamentale investire e lavorare sui sistemi di ricarica. Secondo il CEO di Jaguar-Land Rover è indispensabile una diffusione capillare delle stazioni di ricarica. Queste ultime dovrebbero inoltre essere in grado di erogare potenze nell’ordine di decine di kW, permettendo così ricariche in tempi ragionevoli. Questa sinergia permetterebbe di installare a bordo delle vetture batterie compatte dalle dimensioni ridotte: “abbiamo bisogno di una rete di ricarica standardizzata, fitta e migliore sotto il profilo qualitativo e quantitativo in grado di fornire una ricarica più rapida. È dunque indispensabile una buona diffusione su tutto il territorio”.

IL FUTURO È ELETTRICO La svolta elettrica non sarà dunque dietro l’angolo, ma presto o tardi si concretizzerà. Per questo motivo il Brand di Coverntry ha deciso di lanciare nei prossimi anni sempre più modelli full-electric. Un esempio è la nuova Jaguar I-Pace, la prima EV del Gruppo, equipaggiata con un pacco batterie da 90 kWh e un’autonomia dichiarata di 470 km. Il prezzo di questa SUV compatto? Poco sotto gli 80.000 euro (la batteria, a ricambio, vale circa 30.000 euro). In futuro Jaguar conta di lanciare sul mercato altre elettriche, una di queste sarà la berlina XJ, annunciata a Francoforte 2019 e in arrivo nel corso del 2020.