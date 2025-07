"La guida one-pedal è pericolosa". E scatta il divieto

Affidarsi alla frenata rigenerativa rende i conducenti meno sicuri? In Cina, dal 2027 la guida con un solo pedale sarà fuori legge

La frenata rigenerativa genera un senso di insicurezza. È vero? Non è vero? Sulla classica guida one pedal, funzione inaugurata nel 2018 da Nissan Leaf, un pool di esperti si è fatto un'idea. E non è affatto positiva.

Guida one-pedal: pro e contro

Chiunque abbia guidato almeno una volta un veicolo elettrico, sulla frenata rigenerativa di massima intensità avrà maturato la sua personalissima opinione.

Alcuni automobilisti la trovano impropria, sostenendo sia più efficiente lasciare che l'auto proceda a velocità sostenuta quando si rilascia l'acceleratore, intervenendo direttamente sui freni solo quando necessario.



quando si rilascia l'acceleratore, intervenendo direttamente sui freni solo quando necessario. Altri utenti amano invece la modalità a un solo pedale proprio perché solleva dal compito di premere sul comando del freno nella maggioranza delle circostanze.



Guida one-pedal: chi la ama e chi la snobba

Al secondo gruppo, non farà piacere apprendere che una nuova norma impedirà presto loro di beneficiare del dolce-far-niente col pedale di sinistra.

Ma solo se vivono e guidano in Cina, quindi niente panico.

China One-Pedal Ban

Secondo il nuovo quadro regolamentare appena introdotto nella Repubblica Popolare, i conducenti non devono essere in grado di impostare i propri veicoli elettrici su una modalità predefinita che consenta di arrestare completamente l'auto semplicemente sollevando il pedale dell'acceleratore.

E come mai?

La normativa ha a che vedere con la sicurezza, spiega un rapporto del quotidiano locale The Paper (se non sei madrelingua mandarino, usa il traduttore).

In estrema sintesi:

benché la logica suggerisca che la modalità a un solo pedale sia più sicura perché elimina il ritardo tra il rilascio del piede dall'acceleratore e la pressione sul pedale del freno, alcuni studi avrebbero in realtà dimostrato che i conducenti possono diventare così dipendenti dall'effetto frenante rigenerativo, da sviluppare progressivamente una reazione ritardata nell'azionare il pedale del freno in situazioni di emergenza. Cioè tutte le volte in cui una forza frenante maggiore, di origine meccanica, diventa necessaria.



Guida one-pedal ''illegale'' in Cina dal 2027

Non solo guida one-pedal

Le leggi che regolano la modalità a pedale singolo non entreranno in vigore prima del 1° gennaio 2027, ma alcune altre modifiche annunciate nell'ambito dello stesso standard di sicurezza diventeranno obbligatorie 12 mesi prima.

Dal 2026, le luci dei freni dei nuovi veicoli elettrici dovranno accendersi non appena la decelerazione causata dal recupero di energia superasse il valore di 1,3 m/s². Quindi anche in assenza di frenata umana, ma anche in presenza di semplice decelerazione ''artificiale''.

Si aggiungono alla lista dei must anche i sistemi frenanti antibloccaggio, che diventeranno obbligatori sui nuovi veicoli elettrici in Cina sempre dal 2026.

Sì, hai capito bene: nel 2026, in Cina, diventa obbligatorio l'ABS. Perché nel 2025, è ancora un optional...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/07/2025