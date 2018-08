Autore:

Emanuele Colombo

LA PATRIA DELL'IDROGENO Toyota Mirai, Honda Clarity, Hyundai Tucson: delle 6.500 auto a idrogeno vendute nel mondo a partire dal 20013 oltre la metà sono state acquistate in California, dove proprio l'idrogeno - l'elemento più abbondante in tutto l'Universo – si sta esaurendo. Estate da bollino nero, insomma, per chi nel Golden State contava di andare in vacanza con la propria auto a fuel cell.

TUTTI ALL'AUTONOLEGGIO! L'allarme è stato dato via Twitter da un utente che, al momento di rifornire la sua Toyota Mirai al distributore, si è trovato davanti l'avviso che pubblichiamo: avverte di problemi generalizzati nella consegna dell'idrogeno, suggerisce di rabboccare il serbatoio frequentemente, informa che i concessionari Toyota sono al corrente del problema e in grado di fornire un'auto sostitutiva a noleggio (presumibilmente a benzina, non si sa se gratis o a pagamento).

PROBLEMI DI FORNITURA Il problema, comunicato attorno al 19 luglio scorso, sarebbe dovuto al fornitore di sostanze chimiche Air Products: in una dichiarazione inviata a Green Car Reports, Toyota ha affermato di essere a conoscenza della carenza di idrogeno e che conta di risolvere il problema entro l'inizio di agosto.

INFRASTRUTTURE CARENTI La scarsa affidabilità della rete di approvvigionamento si va così ad aggiungere alla modesta copertura di stazioni di rifornimento, per chi intende rivolgersi agli FCV come alternativa ecologica ai carburanti fossili. La realizzazione di nuovi distributori sarebbe infatti più lenta del previsto e solo 33 sarebbero quelli installati tra Los Angeles e San Francisco ad aprile 2018.