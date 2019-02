Autore:

Giulia Fermani

CURA DELL'AUTO L'avevano annunciata e, puntuale come un orologio svizzero, la neve è arrivata a coprire le strade del centro e nord Italia. Come comportarsi in caso di neve sulla carreggiata e sul vetro dell'auto ormai è noto a tutti ma forse non tutti sanno che anche una volta finite le nevicate continuano a nascondere insidie. Ecco i consigli di Arexons per la manutenzione dell'auto dopo l'inverno.

I PRODOTTI A CATALOGO Tra i migliori prodotti per curare l’automobile nel post-nevicata Arexons inserisce l'Antiappannante Vetri, il trattamento Rain Off per il parabrezza che, applicato prima che piova, crea un film idrorepellente che dura svariati mesi e lo Spray Elimina Ghiaccio, utile anche a prevenire la formazione del ghiaccio. Per la cura dell'auto il catalogo di Arexons offre anche un Lavavetri che sgrassa e deterge oltre a svolgere una forte azione anticongelante, l’ Additivo Antigelo Diesel -20°, studiato per migliorare la dispersione dei cristalli paraffinici migliorando la stabilità del gasolio alle basse temperature e il Protettivo Radiatore -40° ad azione anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, antischiuma, anticalcare e anticavitazione con temperature di utilizzo da -40° a +125°C.

PRODOTTI ANCHE PER GLI INTERNI Per la detersione di carrozzeria e interni c’è Acquazero per lavare la macchina in inverno, senza utilizzare l’acqua ma solo spruzzando il prodotto sulla superficie da trattare per poi passare un panno di cotone asciutto e la Schiuma Detergente per tessuti, velluto e moquettes.