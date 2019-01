Autore:

Marco Congiu

OVER THE TOP Oggi finalmente abbiamo la risposta all'eterno dilemma dell'uomo: come si guida velocemente sulla neve? Chiariamo subito un concetto: in questo articolo si parlerà di condizioni di guida su strada chiusa al traffico, dal momento che non si andrà ad assumere un comportamento amico del codice della strada. La risposta alla domanda, comunque, è una soltanto: di traverso!

METODO GALILEIANO Pendiamo un circuito ovale innevato e proviamo a lanciarci più veloce possibile cercando di mantenere un metodo di guida il più cristiano possibile, senza sbandate o sovrasterzi. Poi dimentichiamoci tutto quello che ci hanno insegnato a scuola guida e acceleriamo a fondo fino a perdere il posteriore, generando una sbandata controllata. Bene, cronometro alla mano saremo andati nettamente più veloci con il secondo metodo di guida, come possiamo vedere in questo video.

LO DICE LA SCIENZA Il Team O'Neil Rally School, più precisamente nella persona di Wyatt Knox, ci mostra quanto sia effettivamente il guadagno in termini di tempo adottando un sistema di guida al posto di un altro. Utilizzando una Subaru Impreza – anche la trazione 4WD gioca la sua parte – vediamo che si possono risparmiare fino a 6 secondi con una guida di traverso rispetto ad una più conservativa. Prendetene nota, se mai vi trovaste in una situazione simile.