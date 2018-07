Autore:

Lorenzo Centenari

LICENZA DI SOGNARE Quando esci col prodotto giusto, al momento giusto. E il pubblico ti riconosce il meritato premio, che nel caso di una nuova auto si traduce nella fila alle casse del concessionario. Oltre che profeta in patria, Alfa Romeo Stelvio spopola anche in Europa. A oltre un anno di distanza dal debutto, i volumi di mercato non accennano ad appiattirsi, anzi. Le vendite crescono, l'entusiasmo monta. E il Biscione sogna in grande.

EUROPA LEAGUE In favore di Alfa Romeo, parlano i numeri. Dati Unrae alla mano, da gennaio a giugno 2018 le vendite in Unione Europea ammontano a 48.079 unità e registrano un'impennata dell'8,1% rispetto al primo semestre 2017, quando il pallottoliere Alfa si fermò alla (lusinghiera) quota di 44.481 pezzi. E il merito è in larga parte suo, del Suv che ha traghettato il marchio in un segmento nuovo, e che lo ha fatto con tempismo svizzero.

IL PASSO DELLA STELVIO Nella prima metà del 2018, Alfa Stelvio si è moltiplicata in Europa in 16.900 esemplari, per un aumento dell'indice del 180% rispetto all'anno precedente. Tra i Suv di dimensioni medie, la secondogenita della favolosa piattaforma Giorgio (dopo Giulia, of course) ha conquistato stabilmente un posto nella top ten continentale. Se a fine 2018 Alfa toccherà il traguardo delle 100.000 vendite (non accade dal 2011), a Stelvio verrà eretto un monumento.

FORZA QUATTRO Quota 100.000 è in realtà solo tappa intermedia di un piano assai più ambizioso. Una tabella di marcia che entro il 2022 dovrebbe portare Alfa Romeo a quadruplicare la propria presenza in Europa. Per pareggiare la soglia delle 400.000 unità, FCA armerà il suo brand sportivo di due Suv supplementari e di due berlinette dal cuore grande (Alfa GTV e Alfa 8C). Ma Stelvio sarà sempre lì, a centro schieramento, a suonare la carica.